В Кремле опровергли утверждения об «отказе» Си Цзиньпина наращивать поставки газа из России

В странах БРИКС школьникам привьют традиционные ценности с помощью культуры

Режиссер Дубровская: С помощью кино мы будем прививать школьникам общие для стран БРИКС ценности

Проект «Киноуроки» нашел живой отклик в странах БРИКС ввиду схожести наших представлений о традиционных ценностях. Китай и Бразилия уже перенимают у России опыт воспитания школьников, сказали газете ВЗГЛЯД общественные деятели Елена Дубровская и Надежда Смирнова. Ранее в Москве прошла научно-практическая конференция «Культура БРИКС».

«Мы с командой проекта «Киноуроки», а также психологами и философами, разработали 99 качеств – традиционных ценностей, присущих жителям стран БРИКС. Причем у каждого из них есть не просто название, например – «смелость», а еще и сформулированная содержательная составляющая. Это сделано для того, чтобы суть наших ценностей нельзя было исказить, как это порой делается на Западе», – рассказала Елена Дубровская, режиссер, сценарист проекта «Киноуроки в школах России».

«Перед съемками фильмов, наша таблица ценностей прошла проверку в Российской академии образования, Роскомнадзоре. Эти ценности являются базовыми во всех странах-членах БРИКС, независимо от их религиозного и политического устройства. Участники одобрили проект. Сегодня все хорошо понимают современные вызовы и задачи, возникшие перед нашими государствами», – добавила собеседница.

«Проектом «Киноуроки» в числе первых заинтересовались в Китае, Бразилии, Белоруссии, Иране. Мы поняли, что прививать школьникам общие ценностные ориентиры можно посредством других видов искусства – театрального, музыкального, изобразительного. Сейчас мы разрабатываем проекты по всем этим направлениям», – отметила Надежда Смирнова, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Дубровская перечислила ближайшие планы проекта. «Уже сегодня мы отправляемся в новые регионы снимать фильмы о Луганской и Донецкой народных республиках. В июне состоится премьера первой международной картины, снятой в Белоруссии. Кроме того, сейчас готовится большой международный фильм «Школьные ботаны», в котором примут участие все страны БРИКС», – поделилась собеседница.

Во вторник в Москве на базе Российского государственного социального университета прошла научно-практическая конференция «Культура БРИКС», в которой приняли участие делегаты из Бразилии, России, Таджикистана, ОАЭ, Белоруссии, а также российские политологи, эксперты, деятели культуры. Участники констатировали общность основных традиционных ценностей для всех стран БРИКС+, и приняли решение продвигать их среди молодежи на государственном уровне.

Для этого в каждой стране будут сниматься фильмы, ставится театральные постановки, создаваться музыкальные произведения, размещаться материалы в СМИ, пропагандирующие созидательные ценности, характерные для Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также Аргентины, Казахстана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

Еще одним итогом конференции стало решение создать в рамках БРИКС межгосударственный Институт прикладной этики, курирующий всю необходимую работу. Резолюцию подписал возглавлявший конференцию бразилец Висенте Барриентос – председатель Объединенного центра делового сотрудничества (ОЦДС) БРИКС.

При этом также во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала сообщил, что число желающих присоединиться к БРИКС увеличивается каждый месяц. Теперь вступить в организацию хотят 16 стран.