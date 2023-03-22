Экс-банкир уличил во лжи главу ФРС США

Экс-банкир: Глава ФРС лжет о состоянии банков в США или не знает, что делает

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

По его словам, ФРС «как будто курят в сарае с динамитом». Макдональд отметил, что десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке и он «либо лгал, либо не понял, что он делает», передает РИА «Новости».

По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца года.



При этом, по словам Макдональда, Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, поскольку является страной с «твердыми активами», включая золото и серебро, которые будут только расти в цене в ходе кризиса. Однако эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи России в этом отношении.

Макдональд заметил, что правительству США понадобится не менее 2 трлн долларов на стабилизацию банковской системы страны.

По мнению Макдональда, вслед за банкротством Silicon Valley Bank в банковской системе происходит ухудшение кредитных условий. Он добавил, что ожидает дальнейших потерь со стороны финансовых организаций.

Ранее рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.