Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой

Эксперт: Польский посол заявлением о войне с Россией прощупывал почву

Политолог Носович: Посол Польши во Франции словами о войне с Россией устроил провокацию

Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский либо забыл, что может делать только официальные заявления, либо это намеренная и согласованная попытка провокации. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Носович. Ранее посол Польши во Франции допустил прямое противостояние с Россией в случае поражения Украины, однако вскоре заявление дипломата дезавуировало дипведомство.

«Складывается ощущение, что польский посол очень хотел, чтобы его неправильно поняли. Ведь в изначальном интервью он четко дал понять, что если Россия победит, то Польша намерена перейти к открытой конфронтации. Но в итоге дипведомство его поправило – если Украина проиграет, то следующей может стать Варшава и страны Прибалтики», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

«И получается, что дипломат либо настолько глуп, что не смог четко сформулировать свою мысль, либо он осознанно пошел на провокацию. Если считать Польшу суверенным государством, то исходить приходится из второго варианта. И тогда мы имеем дело с согласованным с польскими властями сигналом, который обращен сразу и к России, и к союзникам по НАТО», – рассуждает собеседник.

«Судя по всему, Польша хотела посмотреть, как на это отреагируют в том числе за океаном. И за то время, которое прошло с момента заявления до дезавуирования, скорее всего, Варшаве напомнили, что устав НАТО не предполагает коллективную защиту агрессора. А именно им Польша и стала бы, если бы напала на Россию», – отметил Носович.

«После того, как из Польши были фактически изгнаны почти все выпускники МГИМО, уровень дипломатической службы в стране серьезно просел. В связи с этим я не исключаю, что посол мог просто забыть, что должен делать только официальные заявления», – в свою очередь полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Это также может быть «прощупыванием почвы». Возможно, некая группа польских политиков, не обязательно связанная с МИД, хотела проверить реакцию мирового сообщества на желание Варшавы быть более активным актором. Но сделано это было в неадекватной форме, поэтому в правительстве Польши схватились за голову и быстро опровергли слова посла», – заключил Ткаченко.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Варшавы не будет выбора, и государству придется вступить в конфликт с Россией. Слова посла во время его разговора с журналистом были опубликованы в Twitter (соцсеть заблокирована в России) французского телеканала LCI.

Вскоре посольство Польши в Париже опровергло слова дипломата, уточнив, что они были вырваны СМИ из контекста. В дипмиссии указали, что в выступлении Росцишевского не было заявлений о прямом участии Варшавы в конфликте. «Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте», – отмечает посольство.

Сенатор Алексей Пушков назвал слова Росцишевского самонадеянными, добавив, что посол впервые заявил вслух о том, что давно на уме у Варшавы. «Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» – задался вопросом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также счел заявление польского посла «сумасшедшим». «Он объявляет о вступлении страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» – возмутился политик в своем Twitter.

Ранее депутат от Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил в интервью ТАСС, что в вопросах поставки вооружения Украине Варшава сегодня «идет дальше, чем Вашингтон…, втягивает страны Евросоюза в эскалацию на Украине против их желания».

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