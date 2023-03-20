Волонтеры Победы рассказали гражданам о Героях России

Волонтеры Победы в День установления звания Героя Российской Федерации и учреждения медали «Золотая звезда» вышли на главные улицы и площади населенных пунктов, чтобы рассказать жителям о Героях России. Добровольцы раздали тематические листовки в виде «золотых звезд» с информацией о подвигах Героев и их жизненном пути.

Только за первую четверть века существования современной России появилось более 1 тыс. Героев Российской Федерации, и их число растет. Среди удостоенных звания – летчики-космонавты, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и иных боевых действий, летчики-испытатели, спортсмены, разведчики, ученые и многие другие.

Так, в Алтайском крае Волонтеры Победы раздали листовки с информацией о своих земляках. 24 ноября 2015 года Олег Пешков, командир бомбардировщика Су-24М, совершал боевой вылет в Сирии с задачей нанесения удара по базе террористов. Бомбардировщик был сбит ракетой с турецкого истребителя и упал на сирийской территории. Экипаж сумел катапультироваться. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли боевиками.

«Всероссийская акция «Звезды Героев» рассказывает нам об истории нашей Родины, отважных героях из нашего края, которые не жалели сил своих для блага Отчизны. Память о них мы, несомненно, должны сохранить и передать следующим поколениям. Патриотизм – это не пустые слова о любви к Родине, а способность делать важное и нужное для нее, ее процветания. Именно таким примером и были наши земляки, которые удостоились великого звания «Герой России», – поделилась волонтер Победы Алтайского края Штерк Алина.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра Волонтеры Победы рассказали истории сразу нескольких героях. Например, командира реактивного артиллерийского дивизиона воинской части Управления Народной милиции Донецкой народной республики Ольги Качуры, которая была известна под позывным Корса. Награждена за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции (посмертно).

В Ульяновской области добровольцы провели акцию в торговых центрах, где прохожих познакомили с героическим подвигом Дмитрия Разумовского, начальника отделения Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковника. 1 сентября 2004 года террористами была захвачена школа №1 в городе Беслане, в заложниках оказались 1128 человек. В тот же день Дмитрий Разумовский вместе с группой «Вымпел» прибыл в Беслан.

После того как на третий день в школе произошли взрывы, вызвавшие пожар и обрушение части стен, через которые стали разбегаться заложники, Разумовский во главе штурмовой группы получил приказ на штурм здания. Еще на подступах к зданию школы под вражеским огнем он выявил и уничтожил двух террористов, расстреливавших в спину убегавших заложников. Затем ворвался в здание школы. Пробиваясь с боем по помещениям, обнаружил огневую точку террористов и первым ворвался в помещение, где она находилась. Отвлек внимание бандитов на себя и погиб смертью храбрых в этом бою.

В Ростове-на-Дону участники Движения раздали жителям звезды-листовки с информацией о Евгении Кукарине, который с 1999 года находился в Дагестане в должности начальника штаба группировки внутренних войск МВД в составе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе.

Волонтеры Победы Орловской области в рамках акции рассказали о земляках-Героях России. Например, о технике связи десантно-штурмовой роты 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Геннадии Азарычеве. Свой героизм он проявил в ожесточенных боях в Грозном в январе-феврале 1995 года, исполняя обязанности заместителя командира взвода морской пехоты. В одном из боев уничтожил три огневые точки дудаевцев и обеспечил своими действиями успешное продвижение своего подразделения. При штурме Президентского дворца в Грозном одним из первых ворвался внутрь, уничтожил девять боевиков, в том числе двоих – в рукопашной схватке. Захватил гранатомет, два огнемета и один миномет противника. Под огнем вынес с поля боя раненого офицера.

В Белгородской области волонтеры вышли на улицы, чтобы рассказать о своих земляках, которые награждены званием «Герой России». Так, активисты напомнили жителям о подвиге Антона Копейкина. Он служил снайпером 7-го отдела Управления «В» ЦСН ФСБ России. Участвовал во многих специальных операциях, в том числе в Сирийской Арабской Республике против международной террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

В Рязанской области добровольцы смогли рассказать жителям города про земляков-Героев России. Акция прошла на Площади Победы. Жители и гости города были рады узнать о великих людях, которые совершили героические поступки, защищая Родину.

Медаль «Золотая Звезда» – государственная награда России. Учреждена в 1992 году как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации». Согласно положению, звание присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.