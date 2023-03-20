Эксперт: Взгляды Китая и России на ситуацию в мире одинаковы

Руководитель экспертного совета ЭИСИ назвал одинаковыми взгляды Пекина и Москвы на ситуацию в мире

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пройдет успешно, взгляды Китая и России на мировую обстановку совпадают, заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя статьи президента России и председателя КНР в китайской «Жэньминь Жибао» и «Российской газете» соответственно.

«В первую очередь, это соблюдение важного международного ритуала, демонстрирующее единое мнение двух договаривающихся стран о ситуации в мире и в двухсторонних отношениях. Это важный сигнал о том, что визит Си Цзиньпина неизбежно пройдет успешно, и в этом ни у кого нет сомнений. Переговоры будут несложными и бесконфликтными, а результаты осязаемыми. В других случаях взгляды и позиции сторон не публикуются до начала переговоров», – приводятся его слова в Telegram-канале ЭИСИ.

Кузнецов обратил внимание на то, что статьи похожи композиционно. Первая часть у обоих авторов – декларация высокого уровня отношений между Китаем и Россией на сегодняшний момент, с подчеркиванием «вечного партнерства» и «крепкой дружбы».

«Вторая – описание взаимных интересов, реализованных гуманитарных и экономических проектов с анонсом перспектив. Тут обращает внимание упоминание двух открытых в прошлом году мостов через пограничную реку Амур – железнодорожного и автомобильного в Амурской области. Это будет способствовать серьезному увеличению товарооборота между странами», –указал эксперт.

Третья часть – декларации общности взглядов России и Китая на ситуацию в мире. «Обе стороны заявляют о недопустимости любого гегемонизма, навязывания мнения одного военно-политического блока в качестве мнения всего человечества», – добавил Кузнецов.

Эксперт привел цитату из статьи Си Цзиньпина: «Международное сообщество отдает себе ясный отчёт в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране».

«Это, пожалуй, главный лейтмотив двух статей, который демонстрирует — сближение Китая и России носит не какой-то «тактический характер», как заявляют некоторые эксперты. Мол, Европа России «отказала от дома», и Россия, чуть ли не плача, отправилась в объятия Китая. Ничего подобного», – считает эксперт.

«Это отношения сторон, которые смотрят на весь комплекс мировых проблем – от торговых до политических –примерно одинаково. И одинаково увлечены процессом создания нового мирового порядка, более справедливого, чем тот, который существовал ранее», – заключил он.

Напомним, Си Цзиньпин 20-22 марта совершает государственный визит в Россию.