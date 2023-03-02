Никитин: Работа Фонда помощи ветеранам СВО не будет ограничиваться только реабилитацией

В вопросах помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО не должно быть бюрократии, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Послание Президента: от осмысления к действию».

Он отметил, что необходимо составить цифровой портрет всех ветеранов. «Все должно работать по принципу «одного окна». Мы должны знать всех ветеранов, составить их портрет. А это значит составить базу – охватывающую все категории ветеранов независимо от обращения за мерами поддержки», – приводятся слова Никитина в Telegram-канале ЭИСИ.

Губернатор уточнил, что каждая семья должна быть на постоянном сопровождении, со своим куратором, «который должен определять потребности, которые могут возникнуть по мерам поддержки, в нуждаемости в медицине, трудоустройстве, психологической помощи, реабилитации».

«Надо понимать, что мы ни в коем случае не должны и не будем, президент об этом четко сказал, ограничиваться только медициной и реабилитацией. Это трудоустройство, психологическая помощь, возможности для развития своей карьеры, жизни – этим будем заниматься», – пояснил Никитин.

Он также заявил о необходимости провести очень серьезный аудит существующего ресурса.

Госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших президент Владимир Путин предложил создать в ходе оглашения послания Федеральному собранию.