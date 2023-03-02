Кадыров призвал разобраться с напавшими на Брянскую область «самым суровым образом»

С нападавшими на Брянскую область необходимо разобраться «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Необходимо разобраться не только с теми, кто совершил нападение, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России, написал Кадыров в своем Telegram-канале. «Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что не зря называет всех неонацистов «шайтанами», так же он называл террористов в Чеченской Республике. Между ними и украинскими националистами нет никакой разницы, указал Кадыров. «Да и очень схожи их мерзкие приемы. В итоге по сегодняшним событиям в Брянской области убедилось в этом и все здравомыслящее человечество. Уверяю вас, Запад это не осудит, так как это очевидные западно-террористические методы», – сказал глава Чечни.

Кадыров призвал «не дать уйти» напавшим на Брянскую область, и «навеки обезвредить», после чего принять «ответные меры в отношении Киева». По его словам, нужно «разбомбить все точки», которые имеют прямое или косвенное отношение к нападению, и «не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты». «Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – написал Кадыров.

По его мнению, в части регионов нужно ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования» вместо установленного среднего, что позволит обезопасить жителей. «Это мое мнение, а нашему командованию, конечно, виднее», – заключил глава Чечни.

Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.

В ФСБ сообщали, что при нападении погиб взрослый человек и ранение получил 11-летний ребенок. Там проводится разминирование большого количества обнаруженной взрывчатки. В Климовском районе области ведется операция.