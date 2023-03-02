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Один человек погиб и несколько пострадали при ЧП на заводе «Авиастар» в Ульяновске
Шесть человек пострадали и один погиб при ЧП на авиазаводе в Ульяновске
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Шесть человек получили травмы и один погиб в результате ЧП на испытаниях фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе «Авиастар» в Ульяновске, сообщили в медицинских службах.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины произошедшего устанавливаются, сообщил источник ТАСС.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит «Авиастар», уточнили, что инцидент произошел «в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве». Как пояснили в пресс-службе, речь идет об испытании фюзеляжа Ил-76МД-90А.
В ОАК добавили, что «на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление». Инцидент произошел в ходе этих испытаний.
Напомним, в апреле 2019 года первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России. Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП».
Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой
Солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него самодельный дрон ВСУ со взрывчаткой
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Украинские военные все чаще начали применять кустарные дроны, которые удобны для атаки на хорошо прикрытые позиции, один из таких дронов сумел обезвредить российский солдат, рассказал военнослужащий с позывным Моздок.
Подобные дроны-камикадзе собираются кустарно, для их изготовления не требуется многого, нужен только пульт. Их стали активно использовать против боевой техники, пояснил собеседник RT.
У таких устройств в качестве детонатора используется так называемый концевик, чаще всего его изготавливают из различных прутьев.
Моздок рассказал об одном случае, когда солдат смог избежать взрыва такого дрона. Военнослужащий заметил летящий к нему аппарат, он поймал его и оторвал «концевики», чтобы тот не взорвался на нем.
Такие аппараты не слишком надежны, им может помешать даже сильный ветер, сам взрыв от таких устройств не силен, но «по человеку – это ощутимо», указал Моздок.
Подобные дроны можно точечно использовать, если какое-то место труднодоступно для проникновения, можно туда направить аппарат и подорвать его. В качестве возможных целей Моздок назвал пулеметное гнездо.
В начале ноября в СМИ появился ролик с российским военным, на котором тот отбивался от атак украинского дрона. На видео военнослужащий отбросил сброшенные на него гранаты и остался жив.
Позже удалось установить его личность, им оказался боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он в подробностях рассказал, как ему удалось пережить атаку дрона.
Шендерович назвал «ересью» одобрение Лариной атаки дронами ВСУ российской территории
Шендерович попросил Ларину, пожелавшую москвичам войну под окнами, «перестать говорить ересь»
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) раскритиковал журналистку Ксению Ларину (внесена в реестр СМИ-иноагентов) за пожелание москвичам увидеть войну под окнами, а также призвал ее «перестать говорить ересь».
В своем Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Ларина написала, что «война близко – дроны ВСУ уже под Москвой, и это очень хорошая новость».
«Поскольку те «дорогие россияне», которые по-прежнему считают, что войны в их частной жизни никакой нет, что все это далеко и вообще надо жить, работать, а не читать сводки с фронтов, без нас разберутся, – вот эти люди увидят эту войну у себя под окнами», – написала журналистка.
После этого Ларина получила личное сообщение от подписчицы, которым сама журналистка поделилась у себя на странице.
«Хотела тихо отписаться – почему-то не получилось, кнопку не нашла. Извините, что беспокою напоследок. Но вы сейчас и мне, живущей в Москве, пожелали смерти – поэтому прощайте. Удачи напоследок не пожелаю – вы сеете ненависть, которой и так довольно. Конечно, в комментах все будут в восторге – ненависть в такие эпохи всегда востребована. Но я хочу, чтобы вы это прочли, уж простите – вы сеете зло под флагом добра и справедливости», – говорится в сообщении, адресованном Лариной.
Под этим постом свой комментарий оставил Шендерович.
«Она права», – написал он про письмо подписчицы Лариной.
В комментариях у Шендеровича поинтересовались, «что же теперь делать с ее правотой», на что журналист ответил: «Осознать ее наконец – и перестать нести ересь».
Ранее в Telegram-канале СК России сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.
Врач назвал безопасные ежедневные дозы алкоголя
Доктор Мясников рассказал о безопасных для здоровья дозах алкоголя каждый день
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При употреблении алкоголя в малых объемах можно улучшить свое здоровье, но это действует не для всех, поскольку алкоголь – это яд, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Исследования ученых показали, что алкоголь может стать как причиной смерти человека, так и уменьшить риски его смерти, заявил Мясников в своем Telegram-канале.
При этом важна именно безопасная доза алкоголя, она составляет примерно 14 граммов чистого спирта в день, что примерно 45 мл крепкого алкоголя, либо бокал вина в 150 мл, или же кружка пива в 360 мл.
При этом для ряда категорий людей не может быть безопасной доза алкоголя, предупредил врач. К таким относятся беременные, больные гепатитом, с заболеваниями поджелудочной железы, а также люди с алкоголизмом.
Есть и ряд людей с ферментом альдегиддегидрогеназа-2 в крови, у них после потребления малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо, им также противопоказано употребление алкогольных напитков в принципе.
ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области
Силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
Операция проводится в приграничном Климовском районе региона силами ФСБ и приданными силами Минобороны. Сообщается, что проникшие в регион украинские диверсанты вооружены, передает РИА «Новости».
Напомним, в силовых структурах сообщили, что украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области – Любечане и Сушаны.
Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами в Брянской области
Группы украинских диверсантов проникли в два села в Брянской области, сообщили в силовых структурах.
«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», – передает слова представителя силовиков ТАСС.
Диверсанты атаковали два села – Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе.
По предварительным данным сообщалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.
Однако позже власти Брянской области опровергли данные о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны, сообщает RT.
При этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что заложники захвачены, по предварительным данным, в магазине в селе Любечане.
Между тем девочка, которая пострадала при обстреле Брянской области диверсантами, жива, это подтвердили в правительстве региона.
Захарова предложила Бербок доказать, что она женщина
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Бербок надо сначала доказать, что она женщина, прежде чем предлагать план феминистской внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала газете ВЗГЛЯД новую программу развития внешней политики Германии.
«Пусть сначала докажет, что она женщина», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце представили план феминистской внешней политики, пишет Deutsche Welle* (признано в России иностранным агентом).
Согласно плану, 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, а еще 85% – использовать эту цель в качестве второстепенной. Предполагается, что в рамках изменений также появится «посол по феминистской внешней политике».
«Мы будем усердно работать, чтобы у нашей внешнеполитической службы было более женское лицо и чтобы увеличить долю женщин на высших постах. Мы также будем более систематически направлять наши финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заявила Бербок.
В свою очередь Шульце заверила, что страны с высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности. Бербок же добавила, что участие женщин в подписании мирных договоров делает документы «более устойчивыми».
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ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
Подразделения украинских военных в Артемовске в ДНР приняли друг друга за ВС России и устроили перестрелку, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в западной части города Артемовска неподалеку от детской больницы был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. При этом в данный момент российских военных в той части города нет, передает ТАСС.
Ранее украинский боец, находящийся в Артемовске, рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день. Также украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
В США тем временем допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Белорусское ТВ показало исправный российский самолет дальней разведки А-50
По белорусскому телевидению продемонстрировали видео с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России.
В эфире «Беларусь-1» продемонстрировали исправный А-50 российских Воздушно-космических сил, передает ТАСС.
«Вот вам А-50! Прямо в Мачулищах! Живой и здоровый!» – говорится в анонсе телепрограммы на канале «Беларусь-1».
До этого в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения СМИ об «атаке» на аэродром под Минском.
Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
Российских гонщиков на Западе обязали подписывать декларации с осуждением СВО
Российских гонщиков с двойным гражданством обязали подписывать декларации с осуждением СВО
Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от российских и белорусских спортсменов подписывать декларацию с осуждением и дистанцированием от спецоперации на Украине.
Речь идет о выступлении спортсменов с двойным гражданством и под чужими флагами, передает РИА «Новости».
Отказавшихся подписывать не будут допускать к участию в международных соревнованиях, сообщили в FIA.
Напомним, федерация ранее смягчила правила для участия в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии и не требовала подписывать заявления с осуждением.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал это требование.
Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка
Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию подбитый танк Т-72. Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирает, сообщает РИА «Новости».
По данным портала, в городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Германия представила план «феминистской» внешней политики
Германия решила выделить 12 млрд евро для защиты гендерного равенства
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Берлин планирует вложить 12 млрд евро в комплекс проектов по защите прав женщин, гендерному равенству и участию женщин в международной политике во всем мире, план представили глава МИД Германии Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
Власти ФРГ обнародовали 88-страничный план, согласно которому как минимум 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты, связанные с гендерным равенством. При этом 85% фондов должно иметь эту цель в качестве второстепенной, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Более того, планируется учреждение должности «посла по феминистской внешней политике».
Как пояснила Бербок, суть проекта состоит в том, чтобы у немецкой внешнеполитической службы было «более женское лицо».
«Мы будем более систематически направлять финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заверила министр.
Как в свою очередь добавила Шульце, проект направлен на упрочнение внешней политики, так как «общества с более высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности и более политически стабильны».
«Доказано, что участие женщин в заключении мирных договоров делает их более устойчивыми», – заключила Бербок.
Москвичей предупредили о возвращении арктических холодов
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о возвращении арктических холодов в марте
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В ближайшее время в Москве наступит оттепель, однако позднее в марте вернутся арктические холода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, пока не стоит рассчитывать на приход весны, март будет достаточно холодным. Пока до метеовесны очень далеко, по факту это произойдет только в апреле, передает ТАСС.
Тишковец добавил, что в четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, а с 18 часов вечера – обложной снегопад, западный ветер 4–9 м/с, от минус 1 до минус 3 градусов Цельсия. В Подмосковье ожидается 0 – минус 5.
«Атмосферное давление будет падать, составит 738 мм ртутного столба», – рассказал Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал об итогах прошедшей зимы в российской столице – в Москве с декабря по февраль выпало больше осадков, чем обычно наблюдается в этот период, а средняя температура воздуха оказалась выше на 1,2 градуса климатической нормы.
Буркина-Фасо денонсировала военный договор с Францией
Руководство Буркина-Фасо сообщило о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного в 1961 году, сообщило издание Faso.
Правительство страны денонсирует договор о военной помощи, заключенный в Париже более 60 лет назад между Францией и Республикой Верхняя Вольта (бывшее название Буркина-Фасо), передает РИА «Новости».
Соответствующее письмо направил МИД Буркина-Фасо французской стороне. Денонсация вступит в силу через месяц после получения письма.
В середине февраля французские военные официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо.