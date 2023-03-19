Кириенко посетил бойцов ОРБ «Спарта» в Донецком аэропорту

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецк, где обсудил реконструкцию республиканского протезно-ортопедического центра и побывал в расположении бойцов ОРБ «Спарта» у линии фронта.

В Донецке Кириенко провел совещание с главой ДНР Денисом Пушилиным и директором Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра Ириной Щуплецовой по вопросу реконструкции центра, на который решением президента России выделено около 1 млрд рублей.

«Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года, и строители уже приступили к работе. Очень важно параллельно готовить специалистов, осваивать оборудование, которое будет поставлено центру», – отметил Пушилин. Планируется, что сотрудники центра отправятся на обучение в ведущие центры травматологии и ортопедии России, чтобы к окончанию ремонта не было дефицита специалистов, в первую очередь реабилитологов. Будут задействованы и студенты донецкого медуниверситета.

Во время пребывания в столице ДНР Кириенко также посетил бойцов отдельного разведывательного батальона «Спарта».

«Сергей Владиленович привез мужикам энергетики, сигареты, конфеты, коптеры и аптечки – так называемый «стартэр пак» типичного воина на Донбассе. К первым трем пунктам можно относиться несерьезно, если никогда не прочувствовал быт на фронте», – написал командир ОРБ «Спарта» Артём Жога в Telegram, поблагодарив Кириенко за «плюшки» для батальона.

Жога выложил фотографию бойцов «Спарты» и Кириенко с территории Донецкого аэропорта в непосредственной близости от линии фронта.

«Также показал музей батальона «Спарта». Экспозиция уже большая, мы ее постоянно пополняем. Она впечатляет. Надеюсь, в обозримом будущем откроем ее для всех желающих», – сообщил командир ОРБ «Спарта».