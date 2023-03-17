Турецкая оппозиция пообещала напомнить Москве о членстве в НАТО

Турция, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, напомнит России о своем членстве в НАТО, заявил советник кандидат от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез газете Yeni Safak.

По его словам, Анкара будет стремиться в переговорах с Россией к равноправным отношениям.

«Мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», – приводит его слова RT.

Чевикез добавил, что Турция продолжит выступать в качестве посредника между Россией и Украиной.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.