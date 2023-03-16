Асад: Сирия больше не является ареной ирано-саудовского противостояния

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
Разделы

Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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Артемовск готовят к филигранной военной операции

Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение REUTERS/Stringer
Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя

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    Захарова возмутилась планами Киева провести ревизию мощей Киево-Печерской лавры

    Видео

    статус иностранного


    Кому в Киргизии мешает русский язык

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    «после победы»


    Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

    саммит AUKUS


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?

    Асад: Сирия больше не является ареной ирано-саудовского противостояния

    		   
    16 марта 2023, 20:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Политика Саудовской Аравии в отношении Сирии изменилась несколько лет назад. Сейчас Сирия больше не является ареной ирано-саудовского противостояния, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью RT Arabic.

    По его словам, у Саудовской Аравии не было стремления вмешиваться во внутренние дела или поддерживать какие-либо группировки в стране, передает RT.

    В феврале сообщалось, что Саудовская Аравия по неофициальным каналам передала Дамаску список требований для нормализации отношений.

    Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США
    Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США

    16 марта 2023, 00:59

    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.

    В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

    Коментарии (44)
    CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
    		   
    15 марта 2023, 21:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.

    По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  13 комментариев

    Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.

    После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

    Коментарии (70)
    СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
    Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
    		   
    16 марта 2023, 17:27
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.

    Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.

    Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

    Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

    Коментарии (29)
    Акции крупных банков Франции обвалились на фоне проблем Credit Suisse
    Акции крупнейших банков Франции сильно подешевели на фоне рекордного падения стоимости бумаг швейцарского Credit Suisse

    16 марта 2023, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Стоимость акций крупнейших французских банков, которые входят в главный индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, сильно снизилась на закрытии торгов в среду, свидетельствуют данные биржевой площадки.

    С наиболее сильным падением столкнулся Societe Generale (минус 12,18%), за ним следует BNP Paribas (минус 10,11%). Также уменьшилась стоимость акций Credit Agricole (минус 5,21%), передает ТАСС.

    Как отмечает Agence France-Presse, эксперты связывают обвал с рекордным падением стоимости акций швейцарского банка Credit Suiss, на который повлияло банкротство американского Silicon Valley Bank.

    Ранее британские СМИ сообщили, что швейцарский банк Credit Suisse обратился к Нацбанку Швейцарии (SNB) за поддержкой в условиях резкого падения курса акций на фоне признания в неэффективности внутреннего контроля за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах.

    Коментарии (21)
    В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
    Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
    		   
    16 марта 2023, 10:16
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.

    Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.

    Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».

    При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.

    До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.

    Коментарии (16)
    В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro
    Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro
    		   
    16 марта 2023, 08:59
    Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.

    Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».

    Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.

    Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.

    Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.

    Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

    Коментарии (25)
    В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
    Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
    		   
    16 марта 2023, 11:50
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.

    «Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

    «Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.

    «Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.

    Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.

    Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.

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    Коментарии (20)
    США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
    		  
    15 марта 2023, 21:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

    По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при  принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.

    Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.

    На ваш взгляд

     
    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:





    Обсуждение:  13 комментариев

    Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем. 

    Коментарии (44)
    Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
    Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
    		   
    16 марта 2023, 12:26
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.

    Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.

    В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.

    Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.

    Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.

    Коментарии (14)
    Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
    Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России

    16 марта 2023, 13:03

    Текст: Елизавета Шишкова

    Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.

    «Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.

    О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.

    С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

    Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.

    Коментарии (13)
    В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
    		   
    15 марта 2023, 20:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

    Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.

    Коментарии (10)
    Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
    Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
    		   
    15 марта 2023, 22:55
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.

    Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.

    Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.

    По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.

    По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.

    Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

    Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.

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    Коментарии (32)
    Госдеп объявил приостановку участия России в ДСНВ недействительной
    Госдеп США: Объявленная Москвой приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной
    		   
    16 марта 2023, 06:45
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Объявленная Москвой приостановка участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения, говорится в заявлении Госдепартамента США.

    В заявлении Госдепартамента США утверждается, что объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является якобы юридически недействительной, в связи с этим РФ якобы по-прежнему связана обязательствами в соответствии с Договором, передает ТАСС.

    В Госдепе выступили с утверждением, что Россия прекратила предоставлять предусмотренные Договором уведомления, в том числе о статусе и перемещении своих ядерных сил. В Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории России, а также согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.

    Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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    Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
    		   
    16 марта 2023, 15:48
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.

    Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.

    «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.

    Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

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    Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
    		   
    16 марта 2023, 15:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

    «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.

     

    Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.

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