Путин призвал сделать импортозамещением хорошо России и грустно ее противникам

Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал сделать с импортозамещением так, чтобы России «было хорошо, а ее противникам – грустно».

«Это именно те проблемы, которые наши недоброжелатели, а как военные люди говорят, противник, хочет нам создать в среднесрочной перспективе. И нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», – приводит его слова ТАСС.

Путин также добавил, что программы поддержки бизнеса в связи с санкциями должны заработать в этом году.

Ранее Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.