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Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары
Дерипаска допустил необходимость очень быстро продавать доллары
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На фоне новостей о закрытии американского банка Silicon Valley Bank российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и много юаней и золота.
Финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов. Он спрогнозировал «жесткую посадку» экономики США.
Дерипаска отметил, что если Кийосаки окажется прав даже на 10%, то «пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», передает РИА «Новости».
Кийосаки ранее заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
Стало известно о постоянных атаках на российские спутники
«Космическая связь»: На спутники России идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал
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Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в России с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.
По его словам, в настоящий момент в России создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник, передает ТАСС.
Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса отметил, что с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить.
Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.
Министр обороны Китая не захотел общаться с главой Пентагона
Представитель Госдепа Прайс сообщил об отказе Китая от предложений США о контактах между главами оборонных ведомств
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Китай «не ответил взаимностью» на попытки главы Пентагона Ллойда Остина связаться со своим коллегой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, станут ли санкции США против нового министра обороны Китая Ли Шанфу препятствием для контактов между военными двух стран. Прайс заявил, что и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в открытом диалоге и сохранении «многочисленных, даже дублирующих друг друга каналов связи», передает ТАСС.
Должность министра обороны Китая Прайс назвал «по большей части церемониальной», отличающейся от роли Остина. «Но мы готовы взаимодействовать, когда это соответствует нашим интересам. Мы с самого начала ясно дали это понять», – заявил Прайс.
Напомним, в воскресенье 65-летнего генерала Ли Шанфу утвердили на пост министра обороны Китая. В 2018 году США ввели против него санкции из-за покупки китайской стороной российских самолетов и ракетных систем С-400.
Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
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Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.
В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».
Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Министру экономики Сербии предложили уйти в отставку после слов о России
Социалисты призвали министра экономики Сербии Басту уйти в отставку после его предложения ввести санкции против России
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Если правительство не поддержит призыв министра экономики Сербии Раде Басты к санкциям против России, министру следует покинуть свой пост, заявило Движение социалистов, которое возглавляет директор ключевой сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информации – Александр Вулин.
«Движение социалистов, основателем которого является Александр Вулин, против введения санкций», – приводит ТАСС текст заявления.
В заявлении говорится, что Баста хочет разделить правительство Сербии, а санкции против России названы противозаконными. «Особенно позорным» социалисты считают попытку министра «спрятаться за спиной» президента Сербии Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет» страны «как от иностранцев, так и от таких местных трусов».
В Движении социалистов рассчитывают, что Баста, если не получит поддержки в борьбе «против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики» Сербии, уйдет в отставку.
Напомним, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на Вучича. Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России.
Сам Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.
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Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
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Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
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Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Россия представила в СБ ООН переписку по расследованиям диверсии на «Северных потоках»
Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что это было сделано с целью продвижения проекта резолюции Совбеза ООН по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций международной комиссии по расследованию диверсий.
По его словам, документы подтверждают, что заявления этих стран об информировании российской стороны о ходе их расследований не соответствуют действительности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках».
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
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Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Опубликовано видео испытания российского беспилотника ТрАМП
В Сети опубликована видеозапись наземных испытаний первого опытного образца беспилотника ТрАМП
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Беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершает наземные испытания, первый полет ожидается в апреле, сообщают информационные агентства.
Видео испытания опубликовало РИА «Новости». На кадрах продемонстрированы руление, проверка и отладка управления, а также серия пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.
Источник сообщил, что в ближайшее время на беспилотник поставят штатный двигатель с большим трехлопастным винтом и штатные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. Указывается, что проведены «десятки рулений, отработана система управления бортом».
Поднять беспилотник в воздух планировали раньше, но возникла задержка из-за нехватки ряда специалистов.
Напомним, эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что ТрАМП сможет выполнять гражданские и военные задачи, но на реализацию проекта уйдет не меньше пяти лет. Предполагается, что ТрАМП будет способен доставить до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 километров.
Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ
Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
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В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.
«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.
«Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.
Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.
Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.
О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.
В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.
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Экономист объяснил решение России продлить зерновую сделку
Названы мотивы России в продлении зерновой сделки
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Решение продлить зерновую сделку связано с интересами президента Турции и интересами Москвы в сохранении турецкого транзита для торговли с Евросоюзом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее зерновая сделка была продлена еще на 60 дней.
«Изначально Украина требовала продлить зерновую сделку на год и добавить к трем портам Одесской области экспорт зерна из порта в Николаеве. Это упростило бы ей отправку зерна из центральной части страны. Заодно ВСУ могли бы бросить десант на Кинбурнскую косу и попытаться отбить ее у России», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.
«Сделку продлевали уже дважды, но за 240 дней ни Анкаре, ни ООН ни удалось заставить Евросоюз снять ограничения с российского экспорта зерновых и удобрений. Формально зерно не под санкциями, экспортировать его можно. Но банки не выдают кредиты, а страховые компании не предоставляют гарантии», – напомнил он.
«К тому же сейчас в портах Прибалтики зависло около 300 тыс. тонн российских удобрений. Причем ограничений на вывоз нет – ни производители удобрений, ни их учредители не находятся под санкциями. Но европейские компании не хотят их вывозить, а судам под российским флагом вход в порты ЕС запрещен. Оплатить вывоз тоже невозможно из-за отключения российских банков от MasterCard, Visa и SWIFT», – добавил собеседник.
«На фоне создавшейся ситуации для России нет смысла продлевать сделку на 120 дней. Если за 60 дней Запад не решит всех этих проблем, то сделка может оказаться вообще под угрозой», – подчеркнул аналитик.
«Я думаю, что экономический фактор вторичен в этой сделке – Москва продлила ее в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У него скоро выборы, и эта история сыграет ему в плюс. В Турции мощная мукомольная промышленность, она производит несколько миллионов тонн муки в год. Страна беспошлинно получает зерно, перерабатывает его, экспортирует, а дельту оставляет себе», – объяснил Лизан.
«В этой связи России нужно воссоздать собственный морской торговый флот, чтобы перестать нести убытки. Нам нужно не возить товары под чужими флагами и переплачивать за фрахт, а доставлять всю необходимую продукцию под своими флагами и со своими экипажами. Также нужно проводить сделки в рублях на российской бирже и страховать их в российских компаниях», – сказал экономист.
«Вместе с тем сохраняется взаимная зависимость Москвы и Анкары. Через Турцию мы торгуем с Евросоюзом. Примечательно и то, что продление зерновой сделки совпало с возобновлением транзита через Турцию, о частичной приостановке которого сообщалось на прошлой неделе», – резюмировал Лизан.
Во вторник зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для Москвы важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
При этом ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН.
В ООН указывали, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в Организации, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении ООН сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
Врач рассказал, как вовремя распознать тромб
Врач Ашихмин дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов
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Есть три вида тромбозов, которые проявляются по-разному. Но ни в одном из случаев самостоятельно лечиться нельзя, при появлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя успешное удаление тромба у певца Александра Розенбаума.
Народного артиста России, певца Александра Розенбаума госпитализировали и экстренно прооперировали в Красноярске, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ранее он обратился к врачу с болями в ноге. В ходе обследования был обнаружен тромб крупного сосуда.
«Существует три основных типа тромбозов: артериальные, тромбозы легочной артерии и венозные. Если говорить про артериальные тромбозы, то они выливаются в инфаркт миокарда – если это в сосудах сердца происходит, либо в инсульт – если в сосудах головного мозга», – говорит Ашихмин.
К симптомам инфаркта, продолжает врач, относятся резко возникшая боль в грудной клетке, которая длится больше 10 минут, одышка, слабость. При инсульте наблюдается асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи.
«Тромбоз легочной артерии проявляется резко возникшей одышкой, общим плохим самочувствием, в ряде случаев наблюдаются боли в грудной клетке. И, наконец, тромбоз венозный проявляется резким опуханием конечности, ее покраснением, повышением температуры», – делится специалист.
При этом кардиолог обращает внимание на то, что во всех случаях тромбозов самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя. При появлении симптомов тромбозов нужно сразу же обращаться за медицинской помощью, как можно быстрее вызывать скорую.
Ранее Розенбаум в своих социальных сетях написал, что «все в порядке», и поблагодарил своих подписчиков за поддержку. Также он сообщил, что выступление в Братске пришлось перенести, однако «в остальном гастрольный график остается в силе», как и его здоровье.
Избившим мужчину на станции «Текстильщики» трем дагестанцам вынесли приговор
Суд вынес приговор трем дагестанцам за избиение в метро заступившегося за девушку мужчины
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Измайловский суд Москвы приговорил к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима трех дагестанцев, избивших молодого человека, который заступился за девушку в метро.
Обвиняемые по делу о жестоком избиении мужчины в московском метро между станциями «Первомайская» и «Измайловская» на Арбатско-Покровской линии в Москве отправятся в колонию строгого режима. Залибекову назначено восемь лет шесть месяцев колонии, Мусалаеву – 11 лет, Ханмагомедову – 12 лет, передает РИА «Новости».
Все трое также приговорены к ограничению свободы на год.
Напомним, 4 октября 2022 года в вагоне метро между станциями «Первомайская» и «Измайловская» на Арбатско-Покровской линии трое мужчин жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. У пострадавшего переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.
Затем они пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.
Им были предъявлены обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
В правоохранительных органах уточнили, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.