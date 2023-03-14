Нижегородский слесарь выиграл 1 млрд рублей в лотерее

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерее «Столото»

Житель Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото», и стал вторым человеком в России, выигравшим миллиард рублей в лотерею, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

О выигрыше мужчина узнал «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. За призом слесарь обратился гораздо позже, так как супруги сначала не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша, передает РИА «Новости».

Почти через два месяца, в середине февраля, победитель приехал в лотерейный центр «Столото» в Москве, предоставил билет и прошел требуемую по закону идентификацию, сообщили в компании.

После уплаты налога в размере почти 150 млн рублей, победитель получит 850 млн 100 тыс. рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

«Сразу осознать невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха спала… Даже сейчас не верится, что это не сон», – рассказал Земсков.

Семья планирует выплатить все кредиты и приобрести новую машину.

В рамках «Новогоднего миллиарда» разыгрывалось 2,5 млрд рублей, выигрышными стали более 8 млн билетов.

В 2020 году по итогам розыгрыша обладательницей 1 млрд рублей стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.