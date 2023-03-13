Минтруд: Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленные выплаты

Замглавы Минтруда Вовченко: Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленную пенсию

Специальная комиссия рассмотрит в индивидуальном порядке все сложные вопросы по выплате пенсий жителям ЛНР, все пенсионеры республики гарантированно получат начисленную пенсию, заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко в рамках сессии проекта партии «Единая Россия» «Росликбез».

Вовченко разъяснил важные вопросы пенсионного обеспечения, в частности порядок перерасчета пенсий. «Создана специальная комиссия, которая в индивидуальном порядке рассматривает все сложные вопросы, – заявил он. – Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленную пенсию».

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, открывая встречу, поблагодарил партию «Единая Россия» за организацию проекта и представительный состав спикеров. «На основе своего огромного опыта они показывают нам различия, которые стоит учесть. Мы, все население республики, должны учиться и готовы учиться всем нюансам российской действительности», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков привел примеры поддержки профсоюзами ЛНР работников республики.

Основные принципы социальной политики страны, обозначенные на встрече: государство, удобное для человека, и обеспечение гарантированного минимального дохода для всех граждан.

В ходе обсуждения собравшиеся согласились, что одна из самых острых проблем республики – кадровый вопрос. С одной стороны, имеются предприятия, где ощутимая нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников, с другой стороны, есть люди, которые не знают, где они могут получить работу, соответствующую их компетенциям, желаниям, условиям.

По мнению секретаря луганского отделения «Единой России», председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, именно партия может в значительной степени снять остроту этого вопроса. Он объявил о старте проекта «Моя карьера с Единой Россией» в ЛНР. Это проект про будущее, про дополнительное профессиональное образование и карьерный рост.

Пасечник подчеркнул важность таких прямых диалогов в рамках проекта «Росликбез» и именно этой темы для развития ЛНР.

«Наша задача – максимально полно впитать полученную информацию. И не только самим впитать, но и воплотить в жизнь, донести до как можно большего количества наших жителей. Это позволит республике быстрее стать не просто полноправным субъектом Российской Федерации, но и занять свое достойное место в структуре страны», – сказал он.