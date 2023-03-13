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Минтруд: Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленные выплаты
Замглавы Минтруда Вовченко: Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленную пенсию
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Специальная комиссия рассмотрит в индивидуальном порядке все сложные вопросы по выплате пенсий жителям ЛНР, все пенсионеры республики гарантированно получат начисленную пенсию, заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко в рамках сессии проекта партии «Единая Россия» «Росликбез».
Вовченко разъяснил важные вопросы пенсионного обеспечения, в частности порядок перерасчета пенсий. «Создана специальная комиссия, которая в индивидуальном порядке рассматривает все сложные вопросы, – заявил он. – Все пенсионеры ЛНР гарантированно получат начисленную пенсию».
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, открывая встречу, поблагодарил партию «Единая Россия» за организацию проекта и представительный состав спикеров. «На основе своего огромного опыта они показывают нам различия, которые стоит учесть. Мы, все население республики, должны учиться и готовы учиться всем нюансам российской действительности», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков привел примеры поддержки профсоюзами ЛНР работников республики.
Основные принципы социальной политики страны, обозначенные на встрече: государство, удобное для человека, и обеспечение гарантированного минимального дохода для всех граждан.
В ходе обсуждения собравшиеся согласились, что одна из самых острых проблем республики – кадровый вопрос. С одной стороны, имеются предприятия, где ощутимая нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников, с другой стороны, есть люди, которые не знают, где они могут получить работу, соответствующую их компетенциям, желаниям, условиям.
По мнению секретаря луганского отделения «Единой России», председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко, именно партия может в значительной степени снять остроту этого вопроса. Он объявил о старте проекта «Моя карьера с Единой Россией» в ЛНР. Это проект про будущее, про дополнительное профессиональное образование и карьерный рост.
Пасечник подчеркнул важность таких прямых диалогов в рамках проекта «Росликбез» и именно этой темы для развития ЛНР.
«Наша задача – максимально полно впитать полученную информацию. И не только самим впитать, но и воплотить в жизнь, донести до как можно большего количества наших жителей. Это позволит республике быстрее стать не просто полноправным субъектом Российской Федерации, но и занять свое достойное место в структуре страны», – сказал он.
Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть
Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, сообщает ТАСС.
Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.
Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.
Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
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Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
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Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.
В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.
«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.
Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.
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Во Франции предсказали объединение всего мира против Запада
Французский политик Франсуа Асселино предсказал объединение всего мира против Запада
Поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Комментируя избрание Ли Шанфу министром обороны Китая, Асселино заявил, что если человечество все еще будет существовать через два века, то историки будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени, которые своим высокомерием и слепотой объединят весь мир против Запада, передает РИА «Новости».
По его словам, со стороны Пекина это «хлесткий ответ на санкции США».
Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.
Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.
Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США
Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.
Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Times: ВСУ несут невиданные потери
Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.
По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».
Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова
Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова, которого обвинил в вырубке лесов
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Андрей Караулов, который в настоящее время находится в Дубае, привлечен к уголовной ответственности в России за клевету; по десяткам связанных с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски, поводом для возбуждения дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.
Как сообщил источник ТАСС, в отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете, в рамках которого потерпевшим признан Никита Михалков. Дело возбуждено после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области. В ходе следствия по 20 адресам в Москве и Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски.
Как сообщил источник, уголовное дело о клевете изначально было возбуждено в Нижнем Новгороде, но вскоре было передано в Москву, где в отношении Караулова расследуется еще одно дело по аналогичной статье.
Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.
Напомним, в ноябре МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса.
Захарова разъяснила, как США справятся с банкротством крупных банков
Спикер МИД Захарова рассказала, как США справятся с банкротством крупных банков
Американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы, предположила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что действующий президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, в ближайшее время выступит с разъяснением, как Штаты решили поддерживать устойчивость банковской системы.
При этом Захарова отметила, что это может разъяснить каждый ребенок, так как США просто «напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, вызвав еще больше проблем в мире».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
ФСБ задержала склонявшего мобилизованных к госизмене в Новгородской области
Новгородское УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене
Сотрудники УФСБ по Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Он пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По сообщению пресс-службы, сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина, склонявшего мобилизованных к госизмене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения боевой техники и добровольной сдачи в плен, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», задержанного арестовали на два месяца, ведется следствие.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины в качестве наводчиков на военные объекты.
МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность
В МВФ пообещали внимательно следить за последствиями банкротства Silicon Valley Bank для мировой финансовой стабильности
Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за последствиями банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) для мировой финансовой стабильности, говорится в заявлении пресс-службы фонда.
В МВФ прокомментировали ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, заверив, что внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности, передает ТАСС.
В МВФ также заверили, что полностью уверены в том, что политики в Соединенных Штатах предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации.
Накануне американские СМИ предупредили о возможности погружения банковский системы США в катастрофический кризис в связи с крахом банка Silicon Valley Bank (SVB).
Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.
По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.
Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.
Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Пленный рассказал о большом числе осужденных в ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о большом количестве осужденных и наркозависимых в ВСУ
В рядах украинских военных фактически нет идейных военных, однако много наркозависимых и осужденных, которые пошли на фронт ради снятия судимости, рассказал украинский военнопленный.
По его словам, в ряды ВСУ идут осужденные не с идейной целью, а для того, чтобы сняли судимость. Так, один человек оформил опекунство над троими детьми, так как в этом случае мужчину списывают с армии, передает РИА «Новости».
Пленный рассказал также, что был мобилизован вопреки заключению медкомиссии о непригодности. Затем после двух дней подготовки на полигоне мужчину отправили под Авдеевку, где украинские офицеры запрещали военнослужащим отступать под угрозой расстрела.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали стрелять по своим же военнослужащим, когда те пытались сдаться в плен в городе Марьинке в ДНР.
В США рассказали о планах открыть новый фронт против России в Грузии
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о планах Вашингтона открыть новый фронт против России в Грузии
Штаты планируют открыть второй фронт против России в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
По его словам, в США на эти цели решили использовать помощь в размере 40 млн долларов, которую выделяет через Агентство по международному развитию USAID каждый год. Такие шаги будут предприняты для разжигания «мягкого переворота» в Грузии, который приведет к власти проамериканского правительства, передает РИА «Новости».
Как отметил Риттер, в Вашингтоне фактически готовы позволить грузинам умереть «в погоне за американскими геополитическими амбициями». При этом экс-военный подчеркнул, что сами Штаты никогда не пожертвуют жизнями американцев ради защиты Грузии.
По мнению Риттера, Грузия лишь станет уменьшенной версией Украины, еще одним винтиком в «поясе нестабильности» США.
«Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми «друзьями» американцами», – резюмировал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты
Система ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты, пострадал человек
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале он указал, что в данный момент уточняются последствия на земле, известно о том, что пострадала одна женщина, медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, состояние оценивается как средней степени тяжести.
При этом обломки ракет повредили два частных домовладения. На месте работает бригада скорой помощи и глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.