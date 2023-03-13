Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова, которого обвинил в вырубке лесов

Андрей Караулов, который в настоящее время находится в Дубае, привлечен к уголовной ответственности в России за клевету; по десяткам связанных с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски, поводом для возбуждения дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.

Как сообщил источник ТАСС, в отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете, в рамках которого потерпевшим признан Никита Михалков. Дело возбуждено после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области. В ходе следствия по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

Как сообщил источник, уголовное дело о клевете изначально было возбуждено в Нижнем Новгороде, но вскоре было передано в Москву, где в отношении Караулова расследуется еще одно дело по аналогичной статье.

Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.

Напомним, в ноябре МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса.