Прокуратура начала проверку массового ДТП под Саратовом

Прокуратура Саратовской области решила проверить массовое ДТП в Саратовской области

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, где пострадали 15 человек, сообщило надзорное ведомство региона.

По сообщению ведомства, организована проверка по факту массового ДТП в Хвалынском районе, проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры, передает РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы.