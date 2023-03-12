|
|
Сенат Франции принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам
Премьер-министр Франции Борн: Сенат республики принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу на фоне массовых гражданских протестов, сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.
Премьер-министр Франции сообщила, что Сенат принял текст пенсионной реформы. За реформу проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112, передает ТАСС.
После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы. Заседание комиссии состоится в среду, 15 марта.
В случае согласования окончательного текста документа парламентариями, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден.
Ранее в столице Франции начались беспорядки на фоне несогласия граждан с пенсионной реформой.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
|
|
Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.
Медведев придумал новое название для Украины
Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».
Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).
Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».
Российские силы перерезали все пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские штурмовые отряды перерезали крупный путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске
|
|
Российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске (украинское название – Бахмут), ВСУ вынуждены пользоваться проселочными дорогами, сообщают военкоры.
По данным авторов Telegram-канала «Военкоры русской весны», ЧВК «Вагнер» подобрались к трассе, по которой снабжалась бахмутская украинская группировка, и почти ее перерезали, взяв под огневой контроль. Украинские солдаты вынуждены пользоваться проселочными дорогами, пишет «Российская газета».
Также, по данным военкоров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в городе оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.
В публикации отмечается, что ЧВК «Вагнер» одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
Боец Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск
Боец Баширов в зоне спецоперации предотвратил диверсию в тылу российских войск
|
|
Прапорщик Магомед Баширов, уроженец села Киша Дахадаевского района Дагестана, предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне проведения специальной военной операции и спас раненых российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе главы республики.
В сообщении администрации главы Республики Дагестан со ссылкой на данные Минобороны России сообщается, что Баширов, «продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе», заметил хорошо вооруженных украинских боевиков, «готовящихся к диверсии в тылу российских войск». Прапорщик доложил об этом командиру и вступил в бой, застав противника врасплох.
Сообщается, что шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что позволило существенно снизить их боевые возможности.
«Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь», – сообщили в администрации главы РД.
Позднее администрация опубликовала сообщение о Мухтаре Алавдинове, уроженце Агульского района республики. По данным Минобороны, подразделение, в составе которого действовал сержант Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже.
Российские военные обнаружили украинских боевиков в прилегающем районе. «Грамотно используя рельеф местности, Мухтар с сослуживцами подавили огневые позиции противника и нанесли огневой удар по основным силам националистов», – говорится в заявлении.
Ранее в Казачьем обществе отметили героизм терских казаков-десантников в ходе СВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский разведчик сказал, что станет концом конфликта на Украине
Американский разведчик Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено
У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.
Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО
Минобороны опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» натовского комплекса ПВО Stormer HVM
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM, поставленного вооруженным силам Украины, при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
Боевая машина, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении СВО. В сообщении говорится, что она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом.
Расчеты БПЛА проконтролировали попадание, сказано в сообщении.
Подчеркивается, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении.
Актриса Ольга Катаева умерла в Иерусалиме
В возрасте 68 лет в Иерусалиме скончалась актриса Ольга Катаева
Советская и израильская актриса Ольга Катаева скончалась в Иерусалиме в возрасте 68 лет в результате тяжелой болезни, сообщает Mikro Theatre.
В сообщении театра сказано, что Катаева была «талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и прежде всего – хорошим другом», передает РИА «Новости».
Катаева (Борухова) родилась в Воронежской области, служила в Саратовском ТЮЗе и Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса. В 1995 году уехала в Израиль. Снималась в фильмах «Балерина политотдела», «Анонимное письмо», «Тревожное воскресенье».
Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.
Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».
Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
|
|
Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
|
|
Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разыскиваемого за убийство на Украине спортсмена задержали со стрельбой в Москве
Разыскиваемый Интерполом за убийство на Украине спортсмен из Азербайджана задержан со стрельбой в Москве
|
|
Уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержали со стрельбой при попытке бегства в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
Подозреваемого пытались остановить на посту ДПС на МКАД для проверки документов. Мужчина уехал от полицейских,а они отправились в погоню. При попытке скрыться в одном из дворов, где он бросил машину, его задержали. Полицейским пришлось стрелять, во время задержания у мужчины обнаружили пистолет, передает ТАСС.
Задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. В России он подозревается в незаконном хранении оружия, а на Украине – за умышленное убийство.
Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.
Ранее напавшего на полицейских хулигана в Домодедово подстрелили и задержали.
Украинский боксер Усик потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для ВСУ
Украинский боксер Усик по-хамски потребовал от британца Тайсона Фьюри 1 млн фунтов для Украины
|
|
Украинский боксер Александр Усик потребовал от чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри перечислить после боя миллионное пожертвование Украине, пригрозив неустойкой.
Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри вызвал на бой украинского боксера Александра Усика, и предложил гонорар за бой 70/30. Усик принял предложение, но потребовал от британца пожертвовать 1 млн фунтов после поединка на Украину, пригрозив, что «за каждый день задержки» тот заплатит украинскому народу на 1% больше из своего кошелька, передает «Царьград».
Бой, как предполагается, состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Крым лишил Усика звания «Почетный житель Симферополя» из-за его действий, направленных на дискредитацию России.
Напомним, в феврале прошлого года Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом. Позже Усик покинул Украину ради поединка против британца Энтони Джошуа.
В Госдуме напомнили Макрону о русской армии в Париже
Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж
|
|
Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выучить исторический урок о том, что российские войска были в Париже, и зарубить себе на носу, что Россия способна разгромить любую мощную армию, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.
Ивлев напомнил, что в следующем году исполнится 210 лет, как русская армия после разгрома Наполеона зашла в Париж, тогда российский народ объединился во имя победы. По словам депутата, Макрону стоит выучить этот урок навсегда, и запомнить, что Россия способна разгромить любую мощную и непобедимую армию, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что после взятия Парижа Россия изменила ход истории, став самой мощной и справедливой страной, и об этом подвиге российского народа необходимо возродить память.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Риши Сунака помочь киевским войскам начать контрнаступление.
В свою очередь Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь, предоставляемую Украине.