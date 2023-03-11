Баку выразил протест Тегерану из-за полета военного самолета над госграницей

Власти Азербайджана вручили ноту протеста послу Ирана в Баку после инцидента с полетами иранского военного самолета над государственной границей, говорится в заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что 11 марта иранский военный самолет непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы. Он пролетел от Зангиланского до Билясуварского района на расстоянии 3-5 км от госграницы двух стран, передает ТАСС.

После этого посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Отмечается, что подобные инцидента несут угрозу безопасности гражданской авиации и могут обострить отношения между странами.