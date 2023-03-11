Киев перебросил неподготовленных мобилизованных в зону боев под Кременную

Марочко: Сотню неподготовленных украинских мобилизованных отправили в зону боевых действий под Кременную

Украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил РИА «Новости», что «свежемобилизованные гражданские лица» прибыли южнее населенного пункта Кременная. По его словам, никакого специализированного обучения они не проходили, их отправили в зону боев почти сразу после мобилизации.

Как уточнил подполковник народной милиции ЛНР в отставке, новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигон.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления.