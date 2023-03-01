В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ

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1 марта, среда | Последнее обновление — 10:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Госдуме объяснили смысл большого числа жертв среди новобранцев ВСУ
Картаполов: ВСУ отправляют на передовую новобранцев, выигрывая время для контрнаступления
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ВСУ «заваливают» передний край тысячами неподготовленных украинцев, выигрывая время для подготовки частей, которые они планируют использовать в ходе возможного контрнаступления, передает ТАСС.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов, служивший в 113-й бригаде 125-го батальона теробороны, заявил, что часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске
Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен российскими войсками.
Таким стал его ответ на пост паблика War Mapper, где была приведена карта боевой обстановки вокруг города с пояснением: «Масштабный план-схема ситуации вокруг города Бахмут . Россияне взяли под контроль жилые районы на севере города».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. При этом, по словам Илона Маска, большая часть ответственности за текущий конфликт лежит именно на киевском режиме и западных союзниках Зеленского.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, заявил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.
Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».
Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.
«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.
По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.
«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.
По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».
«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
В США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска
Bloomberg: Украинским войскам, вероятно, придется отступить из Артемовска ради предстоящего весеннего наступления
Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Артемовск ради сохранения ресурсов для попытки предстоящего весеннего наступления, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.
В публикации говорится, что в последние недели представители украинских властей в своих заявлениях стали допускать возможность сдачи Артемовска, готовя таким образом общественное мнение к утрате контроля над городом. В качестве примера приводится мнение президента Украины Владимира Зеленского, который в конце февраля допускал такое развитие событий с целью сберечь силы для попытки предстоящего весеннего наступления. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Артемовска крайне напряженной, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что Артемовск не является важным в стратегическом смысле городом, однако из-за ожесточенных боев он приобрел большое символическое значение, и для украинцев сдача населенного пункта может стать ударом по морали. Вместе с этим освобождение Россией Артемовска, добавляет издание, станет шагом к установлению контроля над всем Донбассом.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками. В свою очередь украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
Российские военные за сутки уничтожили до 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 540 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Акация».
На Донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Накануне в МО сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 610 украинских военных.
Вальдемар Гердт: Бундестаг должен проверять правомерность выделения денег Киеву
Вальдемар Гердт: Безоглядная помощь Украине будет стоить Шольцу кресла канцлера
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Запрос «Альтернативы для Германии» явно не понравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать исключительно с оглядкой на это требование оппозиции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее группа депутатов Бундестага заинтересовалась возвратом выделенной Киеву помощи.
«Этим надо было заняться уже давно. К счастью, сейчас большинство в партии «Альтернатива для Германии» согласилось с такой постановкой вопроса, поэтому и было сформировано обращение. В мою бытность депутатом мы также поднимали вопрос о многомиллиардном разбрасывании денег по всему миру», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Тогда мы часто получали очень расплывчатые ответы. И не исключаю, что сейчас Шольц скажет что-то о «дружбе народов» или «демократическом развитии». Но народ Германии должен увидеть, за счет чего на самом деле растут цены на продукты и энергоносители, а уровень благосостояния неумолимо снижается», – говорит собеседник.
«Процесс уже начался, а это очень не нравится Шольцу. Все дальнейшие пакеты помощи ему придется принимать с оглядкой на этот запрос. Возможно, он будет вынужден согласиться на создание независимой парламентской комиссии, которая будет рассматривать правомерность выделяемых Киеву денег», – полагает политик.
«Если же Шольц решит и дальше действовать в одиночку, это может стоить ему кресла канцлера. Ведь мы не можем допустить, чтобы Украина просто не возвращала деньги. Даже американцы четко разделяют, что выдается на безвозмездной основе, а что – в лизинг», – обращает внимание собеседник.
«В конечном счете, учитывая весь объем проблем в Германии, нам надо подумать о судьбе собственного народа. Более того, те, кто способствовал взрыву «Северных потоков», нанеся тем самым нашей экономике колоссальный ущерб, должны рано или поздно понести ответственность», – заключил Гердт.
Группа депутатов Бундестага от партии АдГ обратилась к федеральному правительству Германии с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи, сообщает издание Lenta.ru. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
Цель АдГ – уточнить у властей, какова общая сумма незадекларированных средств и с какой целью они были направлены Украине. Также был поставлен вопрос о том, планируется ли в дальнейшем компенсация переданного капитала. Помимо этого, депутаты попросили более подробно рассказать об условиях и сроках погашения задолженности.
Ранее Зеленский заявил, что разведслужбы Украины осведомлены о состоянии ВС Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сообщил он.
Позже Шольц назвал слова Зеленского «смешными», прибавив, что вклад Германии в поддержку Украины огромен, и подвергать его сомнению «нет смысла». Он отметил, что немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. По его мнению, ФРГ делает в разы больше, чем многие другие страны.
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В офисе Зеленского допустили «стратегический уход» ВСУ из Артемовска
ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве «не хотят напрасно жертвовать военными», заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский.
По его словам, российские военные активно пытаются окружить Артемовск, на передовой в основном ЧВК «Вагнер» с обученными и опытными бойцами.
ВСУ тем временем собираются взвесить все варианты – если понадобится, они «стратегически отступят», так как Киев «не собирается жертвовать людьми просто так», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Артемовск почти окружен российскими войсками.
Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске «адом».
ВСУ собрались оборудовать в городе Часов Яр укрепрайон
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ перебрасывают в Часов Яр вооружение и личный состав для создания в городе укрепрайона
Вооруженные силы Украины перебрасывают в город Часов Яр в ДНР западное вооружение и личный состав для создания в населенном пункте укрепрайона, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По словам эксперта, сейчас Киев сконцентрировал внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью и к обороне которого стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска (украинское название Бахмут) вывезло туда вооружение, город пытаются укрепить. Он отметил, что такое положение дел связано с тем, что Киев осознает неминуемость потери Артемовска, передает ТАСС.
Накануне в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Кадыров сообщил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
Глава Чечни Кадыров. ВС России взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная
Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в районе города Кременная Луганской Народной Республики в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ были обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.
Напомним, в минувшую субботу российские военные уничтожили в районе Белогоровки несколько единиц техники Вооруженных сил Украины, которую Киев перебрасывал в район Кременной для восполнения потерь.
В ЛНР сообщили об отказе наемников ВСУ ехать на передовую
Офицер ЛНР Марочко: Техника НАТО вязнет на фронтах Донбасса, наемники отказываются воевать, заявили в ЛНР
Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, началась весенняя оттепель, поэтому дорогами, которыми ранее пользовались ВСУ, они пользоваться не могут, а не обладающая должной проходимостью натовская техника «грузнет» в черноземе, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, начался подъем грунтовых вод, в частности в районе Сватово, украинские окопы затопило, что привело к росту пневмоний и респираторных заболеваний в рядах ВСУ, эвакуировать больных командование не хочет, а иностранные наемники «отказываются находиться в таких условиях».
Ранее Марочко заявил, что наемники ВСУ на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни.
В Британии призвали «актера Зеленского» признать поражение
Читатели Daily Mail заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске
Читатели британского издания Daily Mail предрекли поражение Украины после слов президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Артемовске, заявив, что Россия уже победила.
Пользователь Denn отметил, что для Украины «все кончено». «Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска, – прим. ВЗГЛЯД), не заботясь о жизнях солдат. Разумным подходом было бы вывести войска около двух недель назад, потери для Украины были очень высоки. В этом виноват Зеленский», – приводит комментарий читателя радио Sputnik со ссылкой на Daily Mail.
Mandatesheep указал, что «США и их союзники будут сражаться до тех пор, пока от Восточной Украины ничего не останется. Ужасно», – заявил пользователь.
Комментатор drooo отметил, что Россия «уже победила».
«Зеленский смело продолжает вступать в сговор с глобальными корпорациями, чтобы извлечь максимальную прибыль из Украины, в то время как его люди напрасно умирают», – написал Tonka 78.
«Наконец-то люди начинают понимать, что Россия победит. Украинцы теперь в унынии. Актер Зеленский должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей и еще что-то осталось», – подчеркнули читатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артемовском направлении ситуация постоянно усложняется.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг»
Минобороны показало кадры боевого применения подразделениями ВДВ FPV дронов-камикадзе «Бумеранг» в зоне СВО на Украине.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, оператор управляет дроном, используя VR-очки, а помощник запускает беспилотник, отслеживая направление полета.
В Минобороны сообщили, что преимуществами FPV дрона перед обычными являются удобство ориентации в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч.
Кроме того у «Бумеранга» нет модуля связи со спутником, что делает его неуязвимым для антидроновых ружей.
Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО на Украине.
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