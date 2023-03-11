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Февральский дефицит бюджета США превысил 262 млрд долларов
Дефицит бюджета США в феврале оказался выше прогноза и составил 262 млрд долларов
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В феврале дефицит бюджета США составил 262,434 млрд долларов, свидетельствуют данные американского минфина. В 2022 году февральский дефицит составлял 216,590 млрд долларов.
Расходы в феврале 2023 года оцениваются в 524,548 млрд долларов, доходы – в 262,114 млрд долларов. В годовом выражении расходы выросли на 3,5%, а доходы упали на 9,5%. Эксперты, опрошенные порталом DailyFX, предсказывали дефицит в 256 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе дефицит бюджета США составлял 38,8 млрд долларов, в декабре – 85 млрд долларов. Администрация США обнародовала проект бюджета на 2024 год, расходы ожидаются в размере 6,8 трлн долларов при доходах на уровне 5 трлн.
Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
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Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».
Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».
«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.
Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
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Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
Чулпан Хаматова переехала в Грузию
Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге
Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».
Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.
Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» был отменен.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
У центра «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге произошло массовое убийство
Hamburger Morgenpost сообщила о «немыслимом кровопролитии» и жертвах в результате стрельбы в Гамбурге
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Не менее шести человек стали жертвами стрельбы у центра «Свидетелей Иеговы*» в Гамбурге, более 20 человек получили ранения, сообщают СМИ.
Стрельбу открыли около 21.00 по местному времени (23.00 мск) в районе Альстердорф, передает ТАСС со ссылкой на Hamburger Morgenpost.
Издание назвало случившееся «немыслимым кровопролитием», передает РИА «Новости».
Bild сообщает, что жертвами стрельбы стали семь человек, не менее восьми получили ранения. В свою очередь, Hamburger Morgenpost пишет, что «ситуация неясна». По данным Hamburger Morgenpost, «по меньшей мере шесть человек мертвы, семь получили тяжелые ранения и 17 – легкие».
Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung пишут, что стрельба произошла возле центра секты.
По информации DPA, полиция рассматривает случившееся как «массовое убийство на почве одержимости». RTL сообщает, что тело предполагаемого преступника обнаружено на верхних этажах здания.
ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Президенту Владимиру Путину доверяют 80% российских граждан, его деятельность одобряют 76,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 27 февраля по 5 марта 2023 года.
Согласно данным на сайте ВЦИОМ, 80% россиян положительно ответили на вопрос о доверии Владимиру Путину. Кроме того, Михаилу Мишустину доверяют 61,8% россиян, Геннадию Зюганову – 34,2%, Сергею Миронову – 33,7% опрошенных, Леониду Слуцкому – 16,9%, Алексею Нечаеву – 6,3%.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% и 52,1% соответственно.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в феврале 2023 года, занимают Сергей Лавров (16,3%) и Михаил Мишустин (14,3%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,8%, КПРФ – 10,3%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,3% и «Новые люди» – 4,4%.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в феврале-марте 2023 года среди совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. На протяжении семи дней опрашивались по 1,6 тыс. человек ежедневно. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.
В то же время, по данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. С ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, недоверие – 12%, 9% затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус», результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, проводился 3-5 марта среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
В начале февраля 2023 года уровень доверия Путину превысил 79%.
Военкор объяснил сложность взятия Авдеевки
Военкор Коц: Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно сначала установить контроль над Марьинкой
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Чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, активно уничтожать строения с неба невозможно, рассказал российский военный корреспондент Андрей Коц.
Коц в комментарии Ura.ru отметил, что Авдеевку необходимо брать, поскольку именно оттуда ведутся обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки. Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно установить контроль над Марьинкой, западная часть которой пока занята украинскими военными, пояснил военкор, уточнив, что противник «очень хорошо там закопался», сейчас там идут тяжелые бои.
Военный корреспондент предположил, что Марьинку – Авдеевку до сих пор не взяли, поскольку Россия «ограниченно использует авиацию», а вражеская ПВО еще не подавлена. «Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», – сказал он.
Коц назвал Марьинку городом в городе. «Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла», – сказал военкор, пояснив, что подвалы в этом городе соединены ходами сообщения, там организованы бункеры и подземные лазареты, а также спальные кубрики для отдыха украинских военных в свободное время.
Ранее советник и. о. главы ДНР Ян Гагин заявил, что бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка.
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В Крыму рассказали о строительстве оборонительной линии
Глава Крыма Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии
Строительство оборонительной линии в Крыму проходит по плану с учетом опыта боевых действий, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, строительство происходит нестандартно, однако невозможно максимально раскрыть детали для публичного доступа, передает РИА «Новости».
Аксенов добавил, что строительство линии идет «асимметрично», а планы, которые «были сто лет назад, условно отработаны». Глава региона отметил, что затрагиваются современные технологии.
Он также сообщил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.
«Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будут спать спокойно в этом отношении», – резюмировал Аксенов.
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Лавров: Запад решил вести гибридную войну против России насмерть
Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России насмерть
Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, в отношении России применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.
Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стало негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости.
Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».
Daily Express заявила об «ударе» Польши по Зеленскому
Daily Express назвала решение Польши обязать беженцев с Украины платить за жилье «ударом» по Зеленскому
Вступившее в силу с 1 марта требование властей Польши к украинским беженцам оплачивать половину расходов на жилье стало «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишут британские СМИ.
Беженцы, которые остаются на польской территории дольше четырех месяцев, должны оплачивать половину стоимости проживания. При этом плата не должна превышать 40 злотых (около 700 рублей) за сутки.
С мая украинцам, которые находятся в Польше более 180 дней, нужно будет оплачивать 75% стоимости проживания (при максимуме в 60 злотых – около 1 тыс. рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Польша заявила, что не может продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев, полученных от ЕС 123 млн евро не хватило. Власти Польши сослались на мнение экспертов, которые полагают, что помощь беженцам не должна оказываться дольше года.
В Польше остаются 950 тыс. беженцев с Украины, всего в стране живет 2,3 млн украинцев.
Напомним, польские власти также собираются вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на детей, которые признали необоснованными.
Сообщается, что некоторые украинцы с детьми прибывали в Польшу только за пособиями, после чего возвращались на Украину.
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ВСУ начали прощупывать позиции ВС России на Запорожском направлении
ВС России: На Запорожском направлении уничтожили несколько БПЛА ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил России на одном из участков Запорожского направления в течение недели уничтожили бронированный автомобиль и несколько БПЛА украинской армии, рассказал один из бойцов.
По его словам, за неделю удалось сбить шесть-семь беспилотников, противник прощупывает позиции ВС России, также был уничтожен натовский бронированный автомобиль, передает РИА «Новости».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.