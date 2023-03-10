Юрист рассказал о наказании для столкнувшего под поезд подростка в столичном метро мужчины

Юрист Юкша сказал, какое наказание грозит столкнувшему под поезд подростка в столичном метро мужчине

В случае если намеренно столкнувший подростка под поезд в Москве будет признан невменяемым, ему грозит пожизненное принудительное лечение в медучреждении, в ином случае – обвинение о статье «Покушение, убийство» и лишение свободы до 15 лет, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

Мужчина, который столкнул подростка на рельсы на станции «Киевская» Московского метрополитена, признал вину. Отмечается, что предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», а также будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

«С моей точки зрения, здесь совершенно очевидно есть покушение на убийство. По формальному признаку должно будет возбуждаться уголовное дело. Безусловно, должно проводиться следствие, должны назначить экспертизу медицинского характера. И только в рамках этого следствия прояснятся следующие важные вещи: насколько это лицо отдавало отчет в своих действиях, понимало значение своих действий», – говорит Юкша.

Он подчеркивает, что человек, который не понимает значение своих действий, по медицинским показаниям не может быть привлечен к уголовной ответственности. «В этой связи в рамках этой экспертизы будет совершенно понятно, насколько он отдавал себе в этом отчет. Если лицо не отдавало себе отчет и не имеет возможности контролировать себя, то это вопрос уже к учреждению, где он стоял на учете», – делится специалист.

По словам юриста, в случае если толкнувший подростка психически не здоров, то необходимо будет разобраться, на каких основаниях человека отпустили в общество, знали ли врачи, что он может быть потенциально опасен для окружающих. В противном случае будет возбуждено уголовное дело за халатность и против сотрудников медучреждения. А мужчине в этом случае будет назначено, скорее всего, пожизненное принудительное лечение в медицинском учреждении.

Если же обвиняемый окажется здоров и вменяем, то, поскольку отсутствуют какие-либо отягчающие условия, ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение, убийство), продолжает собеседник. Согласно данной статье, наказание предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

«Но что-то мне подсказывает, что к этому лицу применять меры уголовного порядка в чистом виде не представляется возможным в связи с его психическим состоянием», – заключил Юкша.

В Московском метрополитене на станции метро «Киевская» мужчина умышленно толкнул 15-летнего подростка на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Мальчик выжил. Мужчину скрутил другой пассажир, после чего его задержала полиция. Позже выяснилось, что толкнувший ребенка стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Свое поведение мужчина объяснить не смог, однако признался, что сделал это намеренно, понимая последствия.