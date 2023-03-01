В Минцифры пообещали большие оборотные штрафы за утечку биометрических персональных данных

В России прорабатывается вопрос о верхней и нижней границах оборотного штрафа за утечку персональных данных с учетом градации ответственности, сообщила замдиректора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Айсалу Бадягина.

«То есть за утечку специальной категории или биометрических персональных данных, безусловно, ответственность будет выше. Следующим важным пунктом является установление фиксированного штрафа для первичной утечки и введение оборотного штрафа при повторной утечке. В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос о введении верхней и нижней границ при назначении оборотных штрафов. Если оператор соблюдает все смягчающие условия и при этом у него нет отягчающих условий, то будет возможность назначить оператору минимальный размер штрафа. Размер штрафов находится в процессе обсуждения, и пока мы не готовы их озвучить», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя Общественного совета, председатель комиссии по защите персональных данных Ирина Алехина обратила внимание на высокую вероятность ужесточения действующих норм законодательства в части оборота персданных в связи с обработкой все больших и больших массивов информации.

«Ну я не буду говорить о том, что, наверно, законодательство будет развиваться еще более жестко, мне так кажется, во всяком случае, наблюдая ту тенденцию по сбору персональных данных, которая происходит в последнее время, я думаю, что законодатели будут ужесточать нормы, и это будет абсолютно справедливо. И каждый из вас, естественно, являясь субъектом, тоже для себя это понимает», – сказала она.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ» Людмила Куровская подчеркнула, что операторы и владельцы сайтов не всегда ориентированы на поиск решений конкретной ситуации, гарантирующих соблюдение баланса интересов гражданина и бизнеса. Тем не менее в ряде случаев суды встают на сторону пользователей: «Суды в прошлом году удовлетворили 95% подготовленных центром исков, в том числе содержащих требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда».

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер поделился статистическими данными о работе ведомства в сфере защиты персданных. По его словам, в прошлом году по итогам внеплановых проверок факт утечки ПД подтвердился почти в 90% случаев – операторам вручены предписания и составлены протоколы о привлечении к административной ответственности.

Помимо этого, в прошлом году было составлено более 180 протоколов по признакам нарушений в области персональных данных – по итогам их рассмотрения суды взыскали штрафов на сумму более 50 млн рублей: «В реестр нарушителей попали сервисы «интернет-пробива», мобильные приложения сбора данных из телефонных книг, справочники жителей с адресами, телефонами, сайты со сведениями о частной жизни людей».

Вагнер добавил, что министерство старается соблюсти баланс и найти взвешенный подход к изменениям в законодательство, чтобы возможное административное расследование не усугубило вред, уже нанесенный утечкой данных. Помимо этого, он отметил, что пострадавший субъект персональных данных должен иметь право на компенсацию: «Для нас важно, чтобы те, кто на самом деле пострадал, <…> получили от всех этих административных изменений пользу. Безусловно, компенсация, мне кажется, это самое правильное направление развития этой мысли».