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Кадыров сообщил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
Глава Чечни Кадыров. ВС России взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная
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Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в районе города Кременная Луганской Народной Республики в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ были обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.
Напомним, в минувшую субботу российские военные уничтожили в районе Белогоровки несколько единиц техники Вооруженных сил Украины, которую Киев перебрасывал в район Кременной для восполнения потерь.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске
CNN: Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве, украинские военные называют боевые действия в городе адом, сообщает CNN.
Издание приводит рассказ одного из украинских военных, который принимает участие в боях в Артемовске. По его словам, ситуация там гораздо хуже, чем сообщается официально, надо добавить еще 100% сложности, особенно на северном направлении, передает ТАСС.
Другой военнослужащий назвал боевые действия в городе «адом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее.
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.
Пушилин также назвал серьезным успехом освобождение района Ступки в Артемовске.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.
Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.
Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, заявил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.
Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».
Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.
«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.
По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.
«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.
По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».
«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Лукашенко увидел уникальный шанс завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
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Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.
Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.
Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.
Ранее Лукашенко указал на правоту президента России Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.
Минобороны заявило о неудачной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
Киевские власти попытались ночью 28 февраля применить беспилотные летательные аппараты для атаки гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее, заявили в Минобороны.
Всего украинская сторона направила два беспилотника, оба аппарата потеряли управление и отклонились от траектории полета, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС России подавили оба беспилотника. Один из них упал в поле, другой отклонился от траектории и не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
Какие именно объекты были под угрозой, ведомство не уточнило.
Ранее в феврале украинский беспилотник сбили рядом с Балаклавской электростанцией в Севастополе.
Минобороны обвинило США в попытке провести на Украине провокации с химическим оружием Би-Зет
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Зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.
В Telegram-канале ведомства указано, что установлены факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов и средств защиты от них. Это свидетельствует о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта.
Кириллов подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество Би-Зет является контролируемым химикатом, а его применение запрещено статьей 1 КЗХО, так как он вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.
«Штаты и их союзники многократно использовали боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Афганистане», – отметил он.
По данным Минобороны, поезд с химическими веществами прибыл в Краматорск в ДНР еще 10 февраля. Сопровождала железнодорожный состав группа иностранных граждан.
В составе груза обнаружены 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности и надпись «Би-Зет». Пять ящиков имели надпись «Си-Эс – Райот», три – «Си-Ар – Райот» с маркировкой в виде одной красной полосы (вещество раздражающего действия).
«Груз разместили на бронемашинах американского производства, которые затем выехали на линию боевого соприкосновения», – добавил Кириллов.
При США намереваются обвинить в использовании химического оружия Россию, заверил военный.
Так, во время конференции в США 22 февраля экс-посол Джон Салливан заявил, что российские войска якобы «планируют использовать химоружие на территории СВО», что в Минобороны расценили как цель США устроить на Украине провокацию и обвинить Россию.
Американские власти рассчитывают на то, что активные боевые действия отвлекут мировую общественность от расследований использования химоружия, отметил Кириллов.
Также Кириллов рассказал, что Евроатлантический координационный центр (структура в НАТО) спланировал поставку на Украину крупной партии средств защиты для солдат ВСУ.
«Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман – 600 тыс. ампул, противосудорожным препаратам – 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона – 750 тыс. флаконов», – сказал начальник войск РХБЗ.
По словам военного, 19 февраля в том же Краматорске разгрузили 11 вагонов с боеприпасами со спецмаркировкой. В частности, ночью украинские военные разгрузили вагоны с надписями «Стройматериалы» и «Цемент».
Как прокомментировали в Минобороны, до этого в интересах сухопутных войск США провели модернизацию шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».
При этом Кириллов заверил, что в случае провокации Запада с химикатами на Украине истинные виновники будут установлены российским оборонным ведомством и понесут заслуженное наказание.
Генерал подчеркнул, что Москва продолжает работу по разоблачению преступной деятельности Запада в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
Кроме того, Кириллов не исключил, что Запад обвинит Россию в применении оружия массового поражения, заметая следы собственного аналогичного преступления.
«Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей», – заявил он, напомнив, как пробирка со «стиральным порошком» в руках госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели более полумиллиона граждан этой страны.
Также генерал напомнил о том, как в 2017 году растиражированные американскими информационными агентствами фотографии «Белых касок», на которых в реальности люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы на территории предполагаемого применения зарина, привели к нанесению ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.
Кириллов добавил, что до сих пор никто не понес ответственности за вышеперечисленные преступления.
В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев
Ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев с Украины детей и лишают родителей родительских прав, сообщают украинские СМИ.
Издание «Страна.ua» привело несколько историй, свидетельствующих об изъятии детей из украинских семей в Европе.
Одна женщина рассказала, что семья, у которой они проживали, пожаловалась на нее, хотя конфликтов с принимающей стороной не было. Семья сообщила властям, что украинка якобы не смотрит за ребенком, мало кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности.
У нее забрали ребенка до выяснения обстоятельств, причем «забрали прямо из песочницы, где он играл».
Женщина пояснила, что для этого понадобилось лишь голословное утверждение без подтверждений, никто не собирался выслушивать аргументы и разбираться в ситуации.
Другая украинка сообщила, что ее ребенка отвезли в детдом, а через 10 дней передали неизвестной семье, первое заседание суда прошло еще через две недели, там ей пояснили, что сможет видеть сына раз в восемь месяцев.
Второй суд прошел через четыре месяца, на нем ей сообщили о временной приостановке ее родительских прав. Женщина расплакалась на суде, и ей назначили психиатрическое обследование.
Еще одна беженка рассказала, что к ней в квартиру ворвались в 23.00, выбив дверь, и заявили, что на основании заявлений врача ребенок будет изъят из семьи. Возражения и аргументы слушать никто не стал, власти сослались лишь на решение суда, на основании которого ребенка забрали.
ФРГ отдала Киеву современные системы ПВО и оставила Берлин без защиты
Гендиректор Rheinmetall Паппергер: Берлин остался без защиты современных ПВО из-за Украины
ФРГ передала Украине две системы ПВО Skynex и Skyranger, при этом Берлин остался без защиты, заявил генеральный директор концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.
В Германии есть две системы ПВО, способные защитить столицу наверняка, но на данный момент они обе находятся на Украине, заявил Паппергер в интервью изданию Pioneer, передает РИА «Новости».
Глава концерна отметил, что Skyranger – это новейшая самоходная установка, четырех подобных установок хватило бы, чтобы защитить Берлин, однако немецкая столица сейчас «не защищена».
В случае конфликта Германия без США не смогла бы защитить себя, поскольку ей не хватает «всего» и во всех оборонных областях.