Российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной

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25 февраля, суббота | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
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Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
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Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
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Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной
Марочко рассказал об ударе артиллерии и авиации России по колонне украинской техники под Кременной
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Российские военные ликвидировали часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, передвижения дополнительных сил ВСУ заметили в районе Белогоровки. Украинские военные успели перебросить порядка 70% военного вооружения и техники в пункт назначения. Около 30% колонны на марше уничтожено российскими военными, передает РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим перебрасывает силы в район Кременной, чтобы восполнить потери и доукомплектовать подразделения до штатной численности.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В России оценили мирный план Китая по Украине
Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план урегулирования конфликта на Украине.
«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.
«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.
По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.
«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – заключил Ткаченко.
Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах и войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.
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В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
Российские войска за сутки уничтожили более 560 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Крахмальное, Двуречная и Табаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении возле Новосадового Донецкой народной республики (ДНР), Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены до 140 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Подразделениями Южной группировки войск на Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии соприкосновения. Потери украинских войск за минувшие сутки на этом направлении составили до 240 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44 и американская артсистема М777.
Рядом с Авдеевкой ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Пречистовки ДНР, сообщил Конашенков.
За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, две машины пехоты, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Под Раздольным и Богатырем ДНР и Малиновкой Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-30, а в районе Высшетарасовки Днепропетровской области взорван склад боеприпасов 104-й артбригады ВСУ.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 102 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142 районах, отчитались в Минобороны.
Возле пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады теробороны.
Средствами ПВО за сутки было сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также уничтожены шесть украинских беспилотников рядом с населенными пунктами Лиман Второй, Мерефа Харьковской области, Александровка ДНР, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области.
С начала спецоперации уничтожены: 387 самолетов, 210 вертолетов, 3228 беспилотников, 405 ЗРК, 8011 танков и других бронемашин, 1044 боевые машины РСЗО, 4205 орудий полевой артиллерии, а также 8518 единиц военной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».
Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Кадыров показал уничтожение позиций ВСУ в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и скопления живой силы возле Кременной.
В своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР. Он отметил, что украинских военных было хорошо подготовлены к долгой обороне.
Судя по кадрам воздушной разведки, по несколько десятков метров вырыты окопы, подготовлены огневые точки и дзоты, обратил внимание Кадыров.
На видео попал момент ликвидации двоих украинских боевиков, выявленных при помощи тепловизора.
Кадыров также отметил работу российских дронов в районе Кременной, где «очень горячо»: БПЛА выявили несколько мест скопления живой силы противника, после чего последовал молниеносный удар артиллерии по нужным координатам.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 560 украинских военных.
Германия и Швеция заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину
Берлин объявил о дополнительной поставке танков Leopard 2 на Украину
Министерство обороны Германии дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит еще четыре боевой машины данной модели, около десяти танков предоставит Швеция.
Министр обороны Германии Борис Писториус решил отдать Украине из состава бундесвера еще четыре танка Leopard 2 A6, всего Берлин таким образом предоставит 18 единиц бронетехники, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что всего на Украину будет поставлен танковый батальон из 30 Leopard 2 A6, в том числе из других стран.
Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о намерении отправить на Украину около десяти танков, «как можно скорее», также Стокгольм предоставит Киеву две зенитные установки, передает ТАСС.
Ранее Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны.
Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
МИД России сообщил, что Москва согласна с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
В МИД отреагировали на мирный план Китая по Украине. «Мы ценим стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Разделяем соображения Пекина, – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД. – Привержены принципам соблюдения норм международного права, в том числе гуманитарного». В МИД подчеркнули, что согласны с позицией Пекина в том, что безопасность одной страны не может укрепляться за счет другой. «Как и китайские коллеги, считаем нелегитимными несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры». Нынешние санкции в Москве назвали «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».
В МИД подчеркнули, что как раз этими соображениями и были продиктованы предложения, выдвинутые в конце 2021 года о договоре между Россией и США о гарантиях безопасности. Российские дипломаты с сожалением констатировали, что предложения на Западе были отвергнуты.
Что же касается украинского кризиса, «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», подчеркнули в МИД. Этот пункт включает в себя прекращение поставок Киеву западных вооружений и отправления наемников, а также в целом «завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», и кроме того устранение угроз, исходящих с территории Украины.
«Гражданам Украины, включая русскоязычное население ... должны быть гарантированы неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке», – заявили российские дипломаты, выразив уверенность в том, что именно продвижение по этому пути должно привести к справедливому и устойчивому миру.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий
Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без предварительных условий
Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий при помощи международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по украинской теме.
Бин заявил, что единственный путь для решения кризиса, это дипломатия, а международному сообществу следует создать благоприятные площадки и условия для мирного решения конфликта. По его словам, решение о возобновлении переговоров станут первым шагом на пути к политическому решению, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, поскольку никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.
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