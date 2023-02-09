Эксперт: Россия возвращает уважение к науке и производству Пескова спросили о телефонном разговоре Путина и Плотницкого по делу MH17 Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого по делу MH17 9 февраля 2023, 13:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонную беседу Владимира Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким и напомнил, что в записи не говорится о вооружениях. «Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в ней ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположить, что разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что других разговоров никто не публиковал, потому комментировать это не представляется возможным. Представитель Кремля напомнил, что Россия не участвует в расследовании авиакатастрофы с крушением рейса MH17 в 2014 году, потому не может принимать эти результаты, также для таких заявлений нет обоснований. Ранее в Гааге на пресс-конференции по расследованию авиакатастрофы включили якобы запись телефонной беседы Плотницкого с российским лидером в 2017 году, при этом беседа не касалась малазийского Boeing. Следователи заявили, что это говорит о причастности Путина к событиям на востоке Украины. Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно 6 февраля 2023, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно. Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга». Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил. Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения 6 февраля 2023, 16:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля. По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска. Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи. Новости СМИ2 Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза 6 февраля 2023, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета Безопасности, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Путин назначил Алексея Шевцова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Ранее Путин указом освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО, должность занял Ринат Аляутдинов. В РЖД рассказали Путину, как тяжеловесные грузовые поезда выдерживают морозы 6 февраля 2023, 15:29 Текст: Ольга Иванова

В сильные морозы РЖД формируют более легкие грузовые составы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Белозеров напомнил про проект РЖД по организации тяжеловесного движения, сообщает РИА «Новости». «Тяжелые поезда (массой 7100 тонн) идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь. Мы начали перевозки соединенных грузовых тяжеловесных поездов, один поезд – 14200 (тонн), длина такого поезда больше двух километров. Такая технология», – рассказал глава РЖД в понедельник. Путин спросил, сколько весит этот длинный состав под два километра. Глава РЖД ответил, что 14,2 тысячи тонн, используются специальные локомотивы. «Зимой в северных широтах наших не рвется?» – поинтересовался президент. Белозеров пояснил, что РЖД в сильные морозы формируют более легкие грузовые составы, а при возвращении приемлемой температуры «грузятся по полной». Новости СМИ2 Эксперт: Россия возвращает уважение к науке и производству Социолог Гагарин: В России необходимо создать систему, связывающую науку, образование и производство 8 февраля 2023, 22:08

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Параллельный импорт не избавит страну от технологической зависимости. Россия уже много сделала для достижения технологического суверенитета. Сейчас важно сосредоточиться на том, что может быть быстро внедрено в производство, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором обсуждалась повестка технологического развития страны. «Сейчас по всей стране происходит реальное внедрение тех научных разработок, которые осталось «докрутить». Наука, образование и производство полностью готовы к этому. То, что на заседании Совета по науке и образованию президент поставил вопрос системно, говорит о том, что в ближайшее время мы сумеем реализовать поставленные задачи и достичь нужных результатов», – считает социолог, директор Экспертного аналитического центра Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Сосредоточенность на повестке развития предполагает создание системы, «которая связывала бы науку, образование и производство». «Стоит задача создать условия для скорейшего достижения технологического суверенитета. Но не менее важно реализовать стратегию развития с помощью организации образовательных процессов. Разработки, которые будут внедряться, требуют массового производства, а это предполагает большое количество подготовленных людей. Поэтому президент и говорит о том, что у нас должны быть собственные компетенции и технологии», – отметил эксперт. С помощью параллельного импорта невозможно решить задачу критической зависимости от зарубежного производства и необходимо создать систему технологического суверенитета, добавляет социолог. «Сейчас уже сделано достаточно много. Но поставленная президентом задача и четко очерченный набор приоритетов – это как раз то, что крайне необходимо. Распылять средства нельзя ни в коем случае, их нужно сосредотачивать на том, что уже сейчас может быть внедрено в производство», – убежден собеседник. По словам эксперта, Россия должна избавиться от критической зависимости от зарубежных технологий, прежде всего в производстве микрочипов, микропроцессоров и прочей элементной базы. «Президент говорит о работе с генетическими ресурсами. У нас есть в этом отношении много разработок, в том числе на Урале. Кроме того, и гиперзвуковые технологии становятся вполне ощутимыми продуктами нашей науки и техники, показывая, насколько мы впереди в этих вопросах», – перечислил Гагарин. Нынешние реалии позволяют использовать отечественные ноу-хау, которые ранее не были реализованы в силу разных причин. «Все, что накоплено нами на протяжении 20 лет, может быть внедрено в производство. Возможности для этого есть. Поэтому обращение президента к субъектам Федерации, корпорациям и частным компаниям – это тот призыв, который должен быть реализован в ближайшее время», – уверен эксперт. Гагарин особо отметил включенность молодых ученых в технологическую повестку развития страны. «Люди и амбиции есть. Им необходимо создать соответствующие условия. Наука требует постоянной финансовой и организационной подпитки, одних грантов недостаточно. Ученым нужны определенные горизонты и условия для работы. Перейдя на рельсы долгосрочного финансирования и планирования, молодежь уже получила определенную уверенность в будущем и в том, что ее работа будет востребована и оплачена. Мы приходим к тому, что постепенно возвращаем уважение к науке и производству», – подытожил Гагарин. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Он назвал верным решение российских властей сформировать целостную систему планирования и управления в науке. На встрече обсуждалось внедрение новых разработок, которые бы способствовали укреплению суверенитета страны. Среди приоритетных направлений в сфере науки и технологий Путин назвал ЖКХ, энергетику и безопасность. «Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», – сказал глава государства, призвав сосредоточиться также на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности. Президент отметил, что под руководством президиума совета начата работа по обновлению подходов, самой методологии научно-технологического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период. Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения. «Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», – сказал Путин. Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС Зарплата глав Соцфонда и ФОМС составит 94 716 рублей ежемесячно 6 февраля 2023, 16:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), она составит 94 716 рублей ежемесячно, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин. В документе указано «установить председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования и председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей», передает РИА «Новости». В документе также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение (премия) в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения. Отмечается, что у глав фондов есть и право на дополнительные премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные. Новости СМИ2 Путин назвал мощными транспортные проекты в Москве Путин дал высокую оценку транспортным проектам в Москве 7 февраля 2023, 14:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным выслушал доклад о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров и высоко оценил транспортные проекты в городе. «Мощное развитие Москвы», – передает слова Путина ТАСС. Собянин в свою очередь отметил, что за годы при поддержке главы государства в Москве реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро, дорогами. Также в прошлом году была открыта Большая кольцевая линия метро, две трети которой было построено. Мэр Москвы предложил в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию по всему кругу при участии Путина. Также Собянин заявил, что столица за два года нарастила объем инвестиций в пять раз. Также на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета московского НПЗ. При этом с учетом ввода новых мощностей МНПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза. Путин ранее заявил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин: После бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится 8 февраля 2023, 19:59 Текст: Ольга Иванова

Ситуация в Афганистане не улучшается после ухода войск США, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду*» (запрещена в России), которая наращивает свой потенциал», – приводит его слова ТАСС. Путин также отметил, что другие конфликты в мире не снижают значимости ситуации вокруг Афганистана. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами. Путин назвал ситуацию в Афганистане очень сложной, а также рассказал о контактах с Кабулом. По его словам, посевные площади опиатов в этой стране и оборот наркотиков растут, что вызывает беспокойство. Напомним, Путин проводит встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. Во встрече участвует секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, а также его коллеги – советники по национальной безопасности и секретари совбезов – из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Новости СМИ2 Путин: Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком 7 февраля 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во вторник на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным отметил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин напомнил, что несколько лет назад существовали сомнения о способности Москвы обеспечивать нормальное движение при такой плотности населения. Он подчеркнул, что в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, сообщает РИА «Новости». В свою очередь Собянин подчеркнул, что Москва лидирует среди мегаполисов за последние годы благодаря поддержке президента. Путин назвал мощным темп развития Москвы, когда Собянин рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. «Мощное развитие Москвы. Мощное», – сказал президент. Ранее сообщалось, что московские компании за десять месяцев этого года нарастили объем промышленного производства на 8,9%. Путин призвал за короткий срок вывести на новый уровень отечественные технологии Путин: Россия должна как можно скорее вывести на новый уровень собственные технологии 8 февраля 2023, 16:19 Текст: Елизавета Шишкова

Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности, заявил президент Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Он также призвал развивать технологии в сфере транспорта, разработки лекарств и новых материалов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для страны продукции, передает ТАСС. Глава государства добавил, что работать над этим нужно на опережение: заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений — в медицине, в экологии, в энергетике, в сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности. «И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть — это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», — сказал президент. Ранее Путин заявил о необходимости тиражировать систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта. Новости СМИ2 Путин выступил за распространение практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ Путин выступил за тиражирование практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ 7 февраля 2023, 15:35 Текст: Елизавета Шишкова

Систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта необходимо тиражировать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя такую практику в Москве. В ходе встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью «врачебных подсказок» для врачей первого звена поставлено уже 9 млн диагнозов. Система с ИИ является большой поддержкой для врача не только в Москве, но и в мире, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такую практику надо тиражировать. В ноябре Путин поручал Минздраву уделить особое внимание внедрению ИИ в медицине, тогда он привел в пример столицу. Президент добавил, что необходимо скорее внедрять современные подходы и на федеральном уровне. Собянин добавил, что в различных областях медицины с помощью ИИ было поставлено 8 млн диагнозов, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Мэр рассказал, что врач ставит диагноз самостоятельно, а ИИ помогает правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, а также выписать рецепт и правильно диагностировать. Собянин добавил, что в Москве помимо поликлинического звена, в этом году заканчивают целый ряд крупнейших проектов, например, «Коммунарку». Ранее Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача. Путин поручил оперативно утвердить инновационный проект по защите от инфекций Путин поручил скорее утвердить инновационный проект по защите от инфекций 8 февраля 2023, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. «Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения», – сказал он заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень свои критически важные технологии, в том числе в сфере IT и промышленности. Новости СМИ2 Путин призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России 8 февраля 2023, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Стратегию научно-технологического развития России надо обновить с учетом актуальных реалий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ – стратегию научно-технологического развития», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что «ситуация поменялась», так как стратегия была принята в 2016 году. Также он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности. «По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов, в том числе имею в виду элементную базу, технологии работы с генетическими ресурсами», – сказал Путин. Ранее на заседании Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций 8 февраля 2023, 17:11 Президент России Владимир Путин в День российской науки вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Торжественная церемония прошла в Кремле. Глава государства поздравил лауреатов с отмечаемым сегодня Днем российской науки. «Тем более что в этом году свой профессиональный праздник вы встречаете с особенными чувствами – в связи с присуждением вам государственной премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Безусловно, это большой успех, авторитетное признание вашего вклада в развитие научного знания, заслуженная награда за годы учебы и успешного труда, за ваш талант, целеустремленность, преданность своему делу, верность традициям», – обратился он к присутствующим, сообщает ТАСС. Путин отметил, что награждать в День российской науки именно молодых ученых стало доброй традицией. Как показывает история, продолжил он, «именно молодые люди делают крупнейшие научные открытия». Лауреатами премии стали пять человек. Они отмечены за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, а также за создание системы испытания сложных технических устройств. В частности, старший научный сотрудник Казанского федерального университета, кандидат технических наук Ирек Мухаматдинов (34 года) разработал специальные катализаторы на основе переходных металлов, введение которых в пласт нефти одновременно с горячим водяным паром «активирует» их и вызывает акватермолиз нефти, снижая ее вязкость. Такая технология существенно снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и на ее дальнейшую переработку. Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Александр Осадчиев (36 лет) исследовал механизмы опреснения трех северных морей – Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского. Научные результаты, полученные Осадчиевым, внесли существенный вклад в развитие физической океанологии, в частности, в понимание одного из ключевых механизмов происходящих изменений в Арктике – взаимодействия океана с водами суши, а также крупномасштабных и синоптических процессов в океане. С практической точки зрения результаты Осадчиева важны для прогноза и оценки последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической зоне Российской Федерации под влиянием естественных и антропогенных факторов. Доценты Санкт-Петербургского государственного университета, кандидаты химических наук Ирина Тимофеева (34 года) и Андрей Шишов (33 года) награждаются за разработку методов быстрого и точного анализа с экстракцией – выделением требуемого вещества из пробы. Эти методы применимы в широком спектре задач, в том числе в контроле качества сельскохозяйственной продукции, медицине, криминалистике, анализе нефтепродуктов и во многих других областях. Также в числе лауреатов – сотрудник Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фисенко, он отмечен за «разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающих укрепление обороноспособности страны». Новости СМИ2 Путин поздравил ученых с Днем российской науки 8 февраля 2023, 16:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин, открывая в среду церемонию вручения премии в области науки и инноваций за 2022 год молодым ученым, поздравил все научное сообщество страны с профессиональным праздником – Днем российской науки. «Сегодня в нашей стране, как известно, отмечается День российской науки, и я от всей души поздравляю с профессиональным праздником вас, ваших коллег, наставников, научных руководителей, коллективы исследовательских центров, вузов и научных институтов, наших компаний и предприятий», – приводит его слова ТАСС. Путин также поздравил тех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе. «Ученых, инженеров, сотрудников лабораторий из всех регионов нашей большой страны и наших коллег из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», – сказал он. 8 февраля ежегодно с 2000 года в России отмечается День российской науки.