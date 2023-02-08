Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

По мнению Тбилиси, арестованный экс-президент Саакашвили «взял в заложники» всю страну EPA/ТАСС
Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне

    8 февраля 2023, 19:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Группа спасателей МЧС прибыла в город Хатай, где под завалами могут находиться граждане России, сообщил представитель экстренных служб.

    Город расположен на юге Турции, а под завалами одного из зданий может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Именно туда направилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, передает РИА «Новости».

    Дорога осложнялась трещинами и разломами, а местами путь завален обвалившими камнями и грунтом.

     

     

    Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

    Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
    Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
    		   7 февраля 2023, 21:42
    Фото: Денис Соловых/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

    Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

     

    Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину. 

    Коментарии (7)
    Пожар в турецком порту Искендерун потушен
    Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
    		    7 февраля 2023, 20:32
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.

    Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.

    Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.

    Коментарии (2)
    Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
    Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 21:54

    Текст: Ольга Иванова

    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.

    В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0

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    Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6 тыс. 957 человек
    		    8 февраля 2023, 11:22
    Фото: Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 6 тыс. 957 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям.

    По уточненной информации, в результате землетрясения погибли 6 тыс. 957 человек, ранения получили 38 тыс. 224 человека, передает ТАСС.

    Кроме того, сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 4,6.

    По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 по Москве) в 58 км к северо-западу от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине 0 километров. За ним последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 до 4,4.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

    Коментарии (4)
    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек
    		    8 февраля 2023, 10:05
    Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Количество погибших в результате землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек, сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

    В ведомстве отметили, что число раненых при этом выросло до 37 тыс. 11 человек, передает РИА «Новости».

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

     

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    В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3
    		    8 февраля 2023, 14:45
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11:11 по времени UTC (14:11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.

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    В Турции число погибших выросло до 5,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 21:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5434, а число раненых составило 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

    Ранее сообщалось, что число погибших составило более 4,5 тыс. человек. Число пострадавших возросло с 26 тыс. до 31 тыс. человек, передает ТАСС.

    Такое большое число погибших насчитывается, в том числе, из-за 455 повторных подземных толчков. Магнитуда землетрясения имела мощность от трех до шести. 

     

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

    Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. 

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    Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс. человек
    В Турции число жертв землетрясения превысило 8,5 тыс. человек
    		    8 февраля 2023, 14:12
    Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.

    О последних данных в ходе брифинга сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Также глава страны добавил, что обрушились около 6444 зданий.

    Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

    Ранее Эрдоган ввел режим чрезвычайного положения на три месяца в районах вокруг эпицентра, также объявлен десятидневный траур. 

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    Стало известно о шансах спасти находящуюся под завалами в Турции российскую семью
    Оперслужбы: Российская семья из четырех человек находится под завалами в Турции, есть шансы их спасти

    8 февраля 2023, 12:20

    Текст: Александра Юдина

    Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, однако есть шансы спасти людей, сообщают в российских оперативных службах.

    По информации служб, под завалами находится семья россиян из четырех человек – муж с женой и их дети, передает ТАСС.

    Тем временем число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 7 тыс. 108 человек, ранения получили 40 тыс. 910 граждан.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней. 

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    Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия
    Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию

    7 февраля 2023, 21:16

    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.

    Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.

    В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

    Ранее стало известно, что спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.

    Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

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    МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендеруна
    МЧС России сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии для тушения пожара в порту Искендеруна

    7 февраля 2023, 20:14

    Текст: Кристина Цыцура

    МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, сообщает пресс-служба ведомства.

    Самолет вылетает в ответ на обращение турецкой стороны, он поможет при тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна после землетрясения, передает ТАСС.

     

     

    Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров. Мощный пожар в порту на юго-востоке республики продолжает разрастаться. Часть контейнеров с грузом перевернулись после природной катастрофы. 

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    Жителей турецкого Искендеруна эвакуировали из-за подъема воды
    СМИ: Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне, жителей эвакуируют

    8 февраля 2023, 13:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы, передал телеканал NTV.

    По сообщению телеканала, из-за землетрясений уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае, где в прибрежной зоне были затоплены дороги, площади, рабочие места, торговые объекты и банки. Людей со всех объектов эвакуировали, передает РИА «Новости».

    Ранее МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, который начался после сильнейшего землетрясения.

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    В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 4,5 тыс. человек

    7 февраля 2023, 20:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Число погибших после мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило более 4,5 тыс. человек, сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.

    Всего пострадали более 26 тыс. граждан страны. Он добавил, что после первых подземных толчков в Турции было зарегистрировано еще 455 повторных, которые имели магнитуду от трех до шести, передает ТАСС.

    Землетрясение задело 10 провинций, вокруг которых три месяца будет действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по поручению президента республики Реджепа Эрдогана.

     

    На место трагедии вылетел самолет МЧС России, спасатели будут работать в стране 10 дней. 

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    Россия решила отправить в Турцию дополнительную группировку спасателей
    Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

    8 февраля 2023, 09:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная группировка спасателей будет направлена в пострадавшую от землетрясения Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По сообщению пресс-службы, в настоящий момент спасатели ведомства готовятся к вылету в Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, передает ТАСС.

    Ранее спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

    Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

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    На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции

    8 февраля 2023, 18:11

    Текст: Кристина Цыцура

    На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».

    О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.

    Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.

    Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек. 

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