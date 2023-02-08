Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне

Группа спасателей МЧС прибыла в город Хатай, где под завалами могут находиться граждане России, сообщил представитель экстренных служб.

Город расположен на юге Турции, а под завалами одного из зданий может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Именно туда направилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, передает РИА «Новости».

Дорога осложнялась трещинами и разломами, а местами путь завален обвалившими камнями и грунтом.

Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.