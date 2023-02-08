В порту турецкого Искендеруна полностью потушили пожар

В турецком порту Искендерун потушили пожар, начавшийся после мощного землетрясения, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

По его словам, сейчас спасатели продолжают остужать территорию, в операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация Минобороны и Минсельхоза Турции и ряд других специалистов, передает РИА «Новости».

Пожар начался накануне в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Порт временно не работает, с огнем боролись, применяя вертолеты и самолеты.

В тушении пожара участвовали спасатели МЧС России, ведомство направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту.