Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон подтвердил правоту Путина о слабости Запада

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, у Британии «блестящая оборонная промышленность», которую правительство упускает из виду, желая сэкономить на технике иностранного производства, но если Лондон продолжит дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать промышленность, чтобы поддерживать британские силы в будущем, передает РИА «Новости».

Кроме того, он считает, что танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве заявил, что те, кто на Западе рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.