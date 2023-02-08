Церковь Англии захотела сделать бога гендерно-нейтральным

Guardian: Церковь Англии рассмотрит использование гендерно-нейтральных терминов для обозначения бога

Церковь Англии рассмотрит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения бога, сообщает Guardian.

Как пишет издание, после того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать комиссию для рассмотрения возможности отказа от использования местоимения «он» по отношению к богу, при этом для любых изменений будет необходимо одобрение генерального синода, передает РИА «Новости».

Газета также отмечает, что такие изменения в языке будет достаточно трудно реализовать, в особенности в случае с главной христианской молитвой «Отче наш».

Ранее лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что Церковь Англии должна поддержать решение по поводу однополых браков в Британии.