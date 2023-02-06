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Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
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Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе
Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды
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Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину.
«Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.
«Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт.
«Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он.
«Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик.
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».
Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован.
Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского».
После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.
Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье
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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции.
По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС.
«Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер.
Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться.
«Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет.
Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
Aydinlik: США являются причиной затягивания конфликта на Украине
США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок, сообщили источники во властных структурах.
Турецкий чиновник заявил, что американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. По его словам, Америка является причиной затягивания конфликта России и Украины. «Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок»,– добавил источник, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Aydinlik».
Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году. «Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: «Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт – прим. ВЗГЛЯД) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания», – говорится в сообщении.
«Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны», – приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.
В пятницу Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это, по мнению США, продолжает конфликт на Украине.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.
В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле
Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал «позором» закрытие ряда европейских консульств в Стамбуле под якобы угрозой теракта.
По его словам, США играли ведущую роль и мобилизовали своих марионеток. «Дело чести для них – раскрыть источник угрозы. Закрытие консульств не вписывается ни в какие рамки», – цитирует Бахчели РИА «Новости».
Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.
Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».
Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.
Кроме того, обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров.
Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, пострадали 639 человек
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Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
По сообщению ведомства, в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Сирии сообщило, что мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения и ликвидации последствий разрушений, а также розыска людей, попавших под завалы.
Как заявил посол России в Сирии Александр Ефимов, власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Ранее сирийский Минздрав сообщал, что число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек.
После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции
Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.
Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.
Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.
В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.
Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.
Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера.
«Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.
В Турции пообещали ответить на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Президент Турции Эрдоган пообещал быстрый ответ на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Послам стран, закрывшим консульства в Стамбуле, были предъявлены ультиматум о прекращении подобных действий, правительство Турции 6 февраля примет решение об ответных мерах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает турецкое СМИ ТRТ, Эрдоган заявил, что министр иностранных дел ранее предъявил ультиматум послам всех странам, закрывшим консульства в Стамбуле: или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. По словам президента Турции будут приняты все необходимые решения в понедельник, на заседании кабмина.
Ранее лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле.
До этого генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.
Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».
В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.