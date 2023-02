Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата Москва раскритиковала США за перекладывание с больной головы на здоровую в вопросе ДСНВ Рябков: Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию по теме ДСНВ 6 февраля 2023, 11:21 Текст: Антон Никитин

Критикуя Россию за «пренебрежение обязательствами» по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американские власти перекладывают с больной головы на здоровую, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Рябков заявил, что Вашингтон, как обычно, перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ. Москва не отказывалась от договора и сохраняет приверженность этой договоренности, полностью соблюдая его центральные положения по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше, приводит его слова РИА «Новости». Россия, продолжил замглавы МИД, продолжает работу по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках. Москва рассчитывает на аналогичные шаги с американской стороны, сказал он, выразив надежду, что Вашингтон продемонстрирует, что готов придерживаться данного документа. Проведение инспекций в рамках договора сейчас невозможно из-за вовлеченности США в конфликт на Украине, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва не может воспринимать эти вопросы вне контекста «все более враждебного американского курса по отношению к России, проявляющегося особенно в безостановочной накачке Украины все более опасными системами вооружений». Замруководителя российского внешнеполитического ведомства добавил, что было бы сложно представить американских офицеров, в нынешней ситуации инспектирующих российские военные объекты и, будучи представителями стороны в конфликте, оказавшимися в глубине российской территории. На прошлой неделе Госдеп заявил, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций. В Госдуме заявили, что Соединенные Штаты откровенно нарушают договор СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. В нижней палате российского парламента отмечали, что именно США объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение РФ стратегического поражения. Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде 3 февраля 2023, 21:42

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится. Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат 5 февраля 2023, 13:08

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины. «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник. «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он. «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист. «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик. «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин. Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо. По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев. Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. Новости СМИ2 Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине» 4 февраля 2023, 16:54

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить». Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат. Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS. «Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова. Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля. Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал. До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы. Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США 3 февраля 2023, 18:25

Фото: Ray Stubblebine GMH/REUTERS

Текст: Юрий Зайнашев

Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну. «Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра. Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет. «В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра. «Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков. Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она. Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД. Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом. Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания. Новости СМИ2 Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата 4 февраля 2023, 09:35

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом. Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости». Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее. Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса». Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла 4 февраля 2023, 08:44

Фото: AP/TASS

Текст: Александра Юдина

Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН. По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости». Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США. Новости СМИ2 Российские фрегаты решили оснастить сверхдальними зенитными ракетами 3 февраля 2023, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Модернизированные фрегаты с зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут» планируется оснастить зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), которые смогут достигать целей на удалении до 400 км, сообщил источник в ОПК. Комплекс «Полимент-Редут» установят на усовершенствованные фрегаты проекта 22350М, его оснастят ЗУР средней и большой дальностью тяжелыми сверхдальнобойными ракетами максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 км, сказал собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что сейчас «Полимент-Редут» может использовать ракеты с дальностью до 150 км. Увеличенная дальность перехвата целей даст возможность фрегатам поражать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и более эффективно строить противовоздушную оборону. Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS 4 февраля 2023, 10:55

Фото: AFLO/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ. По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Новости СМИ2 Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB 3 февраля 2023, 21:31 Текст: Валентина Григоренко

Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт. Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России 6 февраля 2023, 03:40

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС. В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов». Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ России еще несколько лет. Новости СМИ2 США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию 3 февраля 2023, 16:46

Фото: EPA\TASS

Текст: Кристина Цыцура

В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это продолжает конфликт на Украине, посчитали в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что предупреждение турецкие политики получили на встрече со своими американскими коллегами в Турции. Для этого замминистра финансов США Брайан Нельсон отправился в Турцию, где обсуждал опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, в списке якобы были и американские товары, передает РИА «Новости». Так, с марта по октябрь 2022 года в Россию было направлено товаров на примерно 800 млн долларов, считает СМИ. Это не первый случай давления США на Турцию, ранее турецкий экономист Барту Сорал сообщил о требованиях Штатов ввести санкции против Москвы. В администрации президента Реджепа Эрдогана позже заявили, что не будут этого делать, так как санкции не отвечают интересам Анкары. Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты Министр финансов США Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ 4 февраля 2023, 03:57

Фото: Chuck Myers/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск), соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. В соответствии с достигнутой ранее Вашингтоном и его союзниками договоренностью США устанавливают два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории – 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно, передает ТАСС. Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля. В пояснительных материалах Минфина подчеркивается, что эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов остается в силе независимо от действия политики ограничения цен. Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель. Новости СМИ2 Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата 6 февраля 2023, 05:48 Текст: Вера Басилая

Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС. В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали. Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат. Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США. Зеленскому сообщили плохие новости о западном оружии 4 февраля 2023, 15:30 Текст: Кристина Цыцура

Несмотря на согласование Запада передать Украине тяжелую военную технику, использовать ее против России на фронте в ближайшее время не удастся, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times. Из публикации следует, что проблемой станут поздние поставки, а наступление России уже началось на востоке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Речь идет об отправке Киеву боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали Зеленскому. Отмечается, что такое сложное оружие требует тщательной подготовки, а процесс займет несколько месяцев или даже год. Часть же оружие, попавшего в пакет военной помощи, нужно еще собрать. Ранее Пентагон сообщил об отправке Киеву ракет большой дальности для HIMARS и снаряды GLSDB дальностью в 150 км. Новости СМИ2 Стали известны даты вывода «Адмирала Кузнецова» из сухого дока Источник: Авианосец «Адмирал Кузнецов» 16 или 17 февраля покинет сухой док 35-го судоремонтного завода 4 февраля 2023, 06:56

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 16–17 февраля будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, «Адмирал Кузнецов» будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16–17 февраля, передает ТАСС. Напомним, в июле 2022 года единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта.