Путин подписал ограничивающий использование иностранных слов закон

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин подписал ограничивающий использование иностранных слов закон
Путин подписал ограничивающий использование иностранных слов закон о госязыке
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке за исключением выражений, не имеющих аналогов.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения в закон «О государственном языке» устанавливают статус русского языка как языка государствообразующего народа, определяются понятия «нормы современного русского литературного языка». К 2025 году будут разработаны специальные словари, справочники и ресурсы.
В документе прописан перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию. Среди них – образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы, опреляется норма и для должностных лиц. Запрещено будет использование иностранных слов, если у них есть русские аналоги.
«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в законе.
Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона о контроле за соблюдением норм русского литературного языка.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным
Упавший у газораспределительной станции неподалеку от деревни Губастово в Подмосковье беспилотник оказался иностранным, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений, передает ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Над загоревшейся нефтебазой в Туапсе заметили беспилотник
Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник
Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах.
По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости».
По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет,
Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.
Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Названа причина закрытия неба в районе аэропорта Пулково
Экстренные службы сообщили о неизвестном объекте в небе возле аэропорта Пулково
Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта, рассказал представитель экстренных служб.
Отмечается, что аэропорт Пулково закрыл воздушное пространство Петербурга до 13.20 мск, передает РИА «Новости».
«В районе аэропорта летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены», – сообщают экстренные службы.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.
Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.
Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
RaHDit взломали кадровую службу полка «Азов»
Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы «Азова»
Хакерская группа RaHDit обнародовала около 6 тыс. файлов со взломанных компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
В общий доступ попали списки участников боевых действий за различные периоды, приказы боевых расчетов, личные дела военнослужащих, их «послужные списки и награждения», а также данные о правонарушениях «азовцев», передает РИА «Новости».
Хакеры анонсировали ряд расследований, сделанных ими на основании изученных документов.
Ранее RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали данные об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.
В Прибалтике повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились «берлинские истории» с российскими танками
В Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России, заявил главный редактор Baltnews Андрей Стариков.
По его словам, в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. Однако приносить цветы к выставленным в Вильнюсе, Риге и Таллине танкам стало опаснее, чем в Берлине, передает радио Sputnik.
Стариков рассказал, что пропагандисты таким образом хотели напомнить в годовщину спецоперации об «украинской проблеме», так как общественность устала от просьб Киева. Поэтому «была проведена стандартная пропагандистская кампания, похожая на акт вандализма».
Однако в этот раз, по рассказу редактора Baltnews, и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии появились гвоздики около танков. Тогда танки обнесли забором, были выставлены наряды полиции для охраны порядка.
«После возложения цветов началась доследственная проверка, потому что в сознании работников правоохранительных органов стран Прибалтики это преступление. Это подпадает под оправдание геноцида, есть такая политическая уловка, которую используют в Прибалтике, чтобы уничтожать всех несогласных», – заверил Стариков, добавив, что жители Прибалтики, несмотря на риск репрессий, полностью изменили смысл акции.
По его словам, прибалтийские власти настолько запутались в своих исторических мифах, что стали их заложниками.
«В Прибалтике есть славная традиция – встречать российские танки цветами. Мы можем вспомнить хроники 1940 года. История повторилась. К выставленному якобы подбитому российскому танку понесли цветы, и одна картинка, одна фотография из той же Латвии, пускай с двумя скромными гвоздиками около танка, полностью дезавуировала всю пропагандистскую кампанию», – подчеркнул редактор.
По словам Старикова, украинские пропагандисты и те, кто поддерживает их в Латвии, Литве и Эстонии, «сели в лужу».
«Посыл получился другой – пора прекращать снабжать Киев оружием, пора урегулировать ситуацию дипломатически», – заключил редактор Baltnews.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Лукашенко увидел уникальный шанс завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
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Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.
Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.
Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.
Ранее Лукашенко указал на правоту президента России Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.
Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полиции
Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полицейских
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Правоохранители не смогли остановить многотысячную толпу протестующих в молдавской столице, они пропустили их после переговоров с демонстрантами.
Протестующие требуют отставки президента Майи Санду, а также скандируют «Долой диктатуру». Многотысячная толпа прошла по центральному бульвару Стефана Великого к центру города, передает ТАСС.
Они были остановлены полицией, но после 10 минут переговоров правоохранители пропустили их в центр Кишинева. Впереди колонны движутся депутаты оппозиционных партий и группа отставных полицейских, поддержавших протесты.
Один из лидеров оппозиции «Движение для народа» Марина Таубер заявила, что полиция разблокировала въезд, ранее закрытый колоннами автобусов и машин.
Мэрия молдавской столицы запретила митинги в центре города из-за визита иностранной делегации до 2 марта.
Митинги оппозиции в стране идут с лета 2022 года, они связаны с ростом цен.
В ноябре в одной из акций протеста участвовали до 50 тыс. человек. Протестующие пытаются добиться досрочных выборов.
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