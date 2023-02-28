Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области

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28 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть.
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В отличие от борща, блины были отданы русским без боя. Ксения Ларина (признана иноагентом) могла испечь традиционные блины, но объявить, что на этот раз она печет украинские; объявили же на Западе украинцем Айвазовского. Но ей в голову это не пришло.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области
Вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области, два человека попали в больницу
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В Мурманской области жесткую посадку произвел вертолет Ми-8, пассажира и пилота воздушного судна госпитализировали, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ловозерского района.
У пилота диагностировали серьезную черепно-мозговую травму, у пассажира – сотрясение мозга, всего на борту было девять человек, сообщили в ЕДДС ТАСС.
Также в вертолете был ребенок, он не пострадал.
Глава региона Андрей Чибис пояснил, что угрозы жизни людям в вертолете нет, оказывается необходимая помощь.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.
В ведомстве указали, что воздушное судно совершило жесткую посадку в трех километрах от поселка Ловозеро, оно вылетело из Краснощелья. На борту было девять человек – три члена экипажа и шесть пассажиров.
По предварительной версии, авария могла произойти из-за ошибки пилотирования или отказа техники.
Дроны «Ланцет» вынудили ВСУ перейти с американских гаубиц М777 на советские
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ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении, сообщают СМИ.
Как передает RT в своем Telegram-канале, с начала февраля подразделения 40-й артиллерийской и 92-й механизированной бригад ВСУ на Купянском направлении потеряли как минимум пять гаубиц М777 калибра 155 мм, которые были поставлены из США.
Издание сообщает, что хотя два орудия были оборудованы защитой от дронов, их уничтожили барражирующие боеприпасы «Ланцет» между населенными пунктами Табаевка и Песчаное в Харьковской области.
Также, по имеющимся у издания данным, еще три аналогичные гаубицы были уничтожены на позициях ВСУ в районе Куриловки и Песчаного в 5 км от станции Купянск-Узловой.
Отмечается, что вероятнее всего поразить орудия прямыми попаданиями «Ланцетов» удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчеты ВСУ атакуются с тыла.
Также издание пишет, что дефицит американских гаубиц, а также активность «Ланцетов» вынуждают ВСУ на Купянском направлении переходить на старые советские орудия, среди которых 122-мм пушки М-30 (образца 1938 года), а также хорватские полевые гаубицы М-46 калибра 130 мм, поставленные на Украину еще в августе 2022 года.
Напомним, подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Гряниковки, Двуречной, Масютовки, Лимана Первого, Ольшаны и Синьковки Харьковской области. За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину
Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.
В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.
Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.
Над загоревшейся нефтебазой в Туапсе заметили беспилотник
Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник
Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах.
По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости».
По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет,
Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.
Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.
Возле подмосковной Коломны упал беспилотник
Власти Подмосковья: У Коломны упал беспилотник
В районе города Коломны в Московской области упал беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Падение произошло в городском округе Коломна, рядом с деревней Губастово, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
«ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – заключил он.
Между тем в экстренных службах РИА «Новости» заявили, что БПЛА упал у газораспределительной станции.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Под Артемовском заметили танки Leopard
Советник врио главы ДНР Гагин: Под Артемовском заметили танки Leopard
Танки Leopard были замечены около Артемовска, они представляют собой такую же цель, как и любая другая техника ВСУ, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что замеченные под Артемовском танки Leopard – это такая же бронецель, как и все остальные. Гагин подчеркнул, что не стоит делать из этого сенсацию, а также добавил, что, «учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин», сообщает радио Sputnik.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Названа причина закрытия неба в районе аэропорта Пулково
Экстренные службы сообщили о неизвестном объекте в небе возле аэропорта Пулково
Небо над Петербургом в районе аэропорта Пулково закрыто из-за обнаружения неизвестного летательного объекта, рассказал представитель экстренных служб.
Отмечается, что аэропорт Пулково закрыл воздушное пространство Петербурга до 13.20 мск, передает РИА «Новости».
«В районе аэропорта летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены», – сообщают экстренные службы.
Посольство России: Провокация с танком в Берлине полностью провалилась
Посольство России в Германии заявило, что украинская провокация с танком в Берлине полностью провалилась
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Провокация с выставленным проукраинскими организаторами танком у российского посольства в Берлине не удалась из-за реакции жителей города, приносивших туда цветы, сообщило дипломатическое ведомство.
Ведомство заявило, что организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. «Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Люди до сих пор продолжают нести цветы к установленному у посольства России танку, но находятся те, кто сбрасывает розы с бронемашины. На видео агентства Ruptly видно, что ситуация у российского посольства напряженная. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.
Посольство напомнило, что ранее проукраинские активисты и организаторы данной «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и российские соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку, установленному у здания посольства России в Берлине.
Отмечается, что для того, чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.
В сообщении говорится, что тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве.
Накануне сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Упавший в Подмосковье БПЛА оказался иностранным
Упавший у газораспределительной станции неподалеку от деревни Губастово в Подмосковье беспилотник оказался иностранным, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений, передает ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
Напомним, Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать двумя беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Краснодарском крае и в Адыгее.
Эксперт: Рано или поздно Западу придется заменить Зеленского
Политолог Скачко: Шансы на провал Зеленского крайне велики
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Если Вашингтон будет недоволен действиями Зеленского, дни «комика» сочтены, рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о росте внутриполитической критики на Украине в адрес Зеленского.
«Авторитаризм Зеленского – постоянно действующий и укрепляющийся тренд. Он никогда не был политиком, и, разумеется, в тонкостях этой сферы деятельности не разбирается. Его достаточно часто критиковали за неспособность выстроить стратегию развития страны, и это недовольство никуда не делось», – считает киевский политолог Владимир Скачко.
«При этом понимание назревающего протеста в высших кругах у его администрации имеется. Закручивание гаек становится единственно возможной реакцией. Западные кураторы в этом плане дают ему карт-бланш, потому что он – проверенная марионетка. Задачу по борьбе с Россией исправно выполняет, а значит, на репрессии можно закрыть глаза», – подчеркивает эксперт.
«Для Зеленского это привычный метод решения проблем. Украина для него не является страной. Он видит в президентском кресле способ удовлетворения собственных интересов. К сожалению, в Киев на лидирующие позиции редко приходили другие люди», – акцентирует Скачко.
«В своем политическом угаре он может забыть о том, что среди правящей верхушки есть те, кто недоволен сложившимся «распределением мест у корыта». Более того, учитывая колоссальный приток капитала со стороны Запада, таких персонажей будет появляться все больше и больше. Рано или поздно может найтись храбрец, который попытается перевернуть игру», – рассуждает эксперт.
«Учитывая несамостоятельность Зеленского, шансы на его провал крайне велики. Не исключаю, что рано или поздно президент Украины просто не сможет контролировать свое окружение, западные деньги будут разворовываться еще стремительнее. И тогда за океаном спросят: «А где монеты, Вова?» – полагает собеседник.
«Это Западу, конечно, не понравится. Придется заменить вышедшую из строя деталь, где-то отыскать новую. Но Зеленский знает слишком много, и простой перестановкой здесь не обойтись. Я даже не исключаю, что в итоге он падет от руки собственной охраны, которая давно превратилась в конвой, контролируемый США и Британией», – резюмирует Скачко.
Среди политиков Украины все больше появляется недовольных действиями Владимира Зеленского, пишет издание Politico. Журналист Джейми Деттмер сообщает, что действующий президент всегда отличался «поверхностным» отношением к проблемам страны и достаточно плохо ориентировался в государственных делах.
Отмечается, что после начала СВО ситуация не изменилась. Он все так же игнорирует мнение оппозиционных политиков, предпочитая общению с ними советы близкого круга друзей. «Украина попала в ловушку национального лидера, который не мыслит стратегически», – цитирует члена партии «Голос» Лесю Василенко издание.
Зеленский не имеет политического опыта и склонен обвинять в текущих сложностях собственных предшественников, указывает депутат Николай Княжицкий. В материале сообщается, что Украина переживает процесс «централизации власти в одних руках», в то время как в Верховной раде растет уровень неодобрения действий Зеленского.
Ранее политолог Лариса Шеслер указала на возможность начала борьбы кланов на Украине. После гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране был запущен масштабный процесс кадровых перестановок. Изменения коснулись в том числе Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник связывал переназначения с недовольством Запада объемами коррупции в стране.
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На Украине признали сосредоточение войск вдоль границы с Приднестровьем
Киевский режим сосредоточил свои войска на границе с Приднестровьем, заявила 27 февраля пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала Гуменюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, силы ВСУ, сосредоточенные на границе, адекватны «той угрозе, которая гипотетически возможна» с российской стороны.
Ранее Минобороны России сообщило о подготовке Киевом ко вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Киевский режим рассчитывает объяснить такой маневр якобы наступлением ВС России с территории Приднестровья.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько велика вероятность эскалации и кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства.
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Азербайджан потребовал репарации от Армении
Азербайджан потребовал репарации от Армении за эксплуатацию его энергоресурсов
В Баку начали межгосударственный арбитражный процесс против Еревана, страна обвинила соседа в незаконной эксплуатации энергоресурсов в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД республики.
В документе сообщается, что Азербайджан в соответствии с Договором к Энергетической хартии потребовал от Армении репарации и финансовую компенсацию за нарушение прав Баку на энергоресурсы в период почти 30 лет, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о Карабахском регионе, который богат гидроэнергетическими ресурсами. Уточняется, что в регионе находится 25% внутренних водных ресурсов Азербайджана.
Так, называлась Тертерская гидроэлектростанция на Сарсангском водохранилище, указывается, что она якобы была захвачена Арменией в 1994 году. Также сообщается о постройке Ереваном 37 гидроэнергетических сооружений.
Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.
Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС России пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».
Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.
Массовые задержания несовершеннолетних участников движения «Редан» прошли на Украине
Стычки между несовершеннолетними участниками движения «Редан» и другими несовершеннолетними прошли в Ивано-Франковске и Харькове, полиция провела массовые задержания.
В Telegram-канале «Миг России» опубликованы кадры стычки подростков и задержания их полицией.
Напомним, за эти выходные в Москве задержали 319 несовершеннолетних участников движения «Редан». Предположительно, беспорядки начались после высказываний нескольких участников оскорблений в адрес лиц неславянской внешности.
На прошедших выходных сторонников «Редана» задержали в Петербурге, Казани и Новосибирске.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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