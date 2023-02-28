Началась регистрация школьников на посвященную ВОВ онлайн-игру «1418»

В России началась регистрация школьников на посвященную событиям ВОВ онлайн-игру «1418»

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в рамках подготовки к международной акции «Диктант Победы» начали регистрацию на Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418», посвященную событиям Великой Отечественной войны.

Участвовать в онлайн-игре «1418» для школьников может целая команда от трех до десяти человек, в ней будут предложены различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, будут и задания, связанные с юбилейными событиями войны: блокадой Ленинграда, битвой за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, освобождением Донбасса, созданием приморской группы войск и обороной Заполярья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что историческую экспертизу игры проводили специалисты Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Подчеркивается, что основными целями и задачами игры является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

В 2022 году Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» вошла в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. В ней приняло участие 32 тыс. 744 человека.

В этом году игра «1418» пройдет 5 апреля 2023 года. Время игры для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на нее можно на сайте игра-1418.рф с 28 февраля.