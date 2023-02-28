В Подмосковье решили открыть производство зубной пасты

В Подмосковье решили построить производство зубной пасты и ополаскивателей

Участок по программе «Земля за 1 рубль» в Московской области получила компания «Дентал-Групп», она намеревается построить импортозамещающее производство зубной пасты и средств гигиены для рта.

Инвестпроект планируется реализовать в городском округе Долгопрудный, объем вложений оценивается более чем в 210 млн рублей, цитирует министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерину Зиновьеву телеканал 360.

На производстве смогут трудоустроить более 180 человек, они займутся производством зубной пасты, ополаскивателей. Проект рассчитывают реализовать до конца 2025 года.

Площадь участка под производство – 1,3 гектара, там появится производственный комплекс площадью в 5 тыс. кв. метров, сообщила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.