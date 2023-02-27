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Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона
Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона в России
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Последним главой региона в России, который не попал под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.
Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, который был принят 24 февраля. Остальные 10 руководителей регионов Дальневосточного федерального округа в этот список были включены, также в него попали главы 78 других субъектов России, сообщает РИА «Новости».
США 24 февраля ввели санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.
В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.
Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.
Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.
Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».
Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»
Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.
По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.
Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.
Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»
Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».
Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.
«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.
«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.
Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.
«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.
«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.
«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.
Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.
США запретили экспортировать в Россию дорогие смартфоны
Власти США сообщили о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию смартфоны с оптовой ценой выше 300 долларов
В рамках расширения санкций против Москвы и Минска власти США ввели экспортные ограничения на ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования, сообщается в Федеральном реестре – сборнике документов правительства США.
В список запрещенных к экспорту «предметов роскоши» добавили «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше 300 долларов за единицу товара», передает ТАСС.
Также в список вошли фены, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары.
Напомним, в пятницу минторг США сообщил о расширении области применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были внесены 276 новых позиций.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации
WSJ: США опасаются, что Китай передаст свои БПЛА России для спецоперации
Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что такие шаги Китая не исключают американские чиновники, знакомые с выводами разведки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишут американские СМИ, власти Китая еще не приняли окончательного решения по поставкам, они продолжают переговоры с Москвой.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Антонов исключил отказ России от независимой политики из-за санкций США
Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики
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Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.
По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира.
Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна.
Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году.
Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции.
Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе.
Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет.
Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Небензя напомнил про 251 военную операцию США за рубежом
Постпред РФ при ООН Небензя напомнил госсекретарю США Блинкену про 251 военную операцию Соединенных Штатов за рубежом
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон после холодной войны провел 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
Постпред РФ подчеркнул, что решение украинского конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности. Эта система, по его словам, в настоящее время действует лишь для Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу – стран, которые присвоили себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств. Украина, по словам Небензи, является наглядным примером этого, передает ТАСС.
По словам постпреда, базы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО расположены на российских границах в нарушение «ключевых пониманий», которыми завершился период холодной войны.
Запад, продолжил Небензя, обманул Россию и хочет продолжить это и сейчас. Право НАТО бесконтрольно расширяться ставится в абсолют, а американские власти, и госсекретарь США Блинкен в частности, «забалтывают мир» рассказами о том, как много денег они тратят на Цели развития.
Постпред России напомнил, что только после холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова указала Блинкену на привычку Соединенных Штатов нападать на другие государства. Она отметила, что осознанно решила напомнить Блинкену об истории его же государства – хоть и короткой, но кровавой. По словам Захаровой, у США сформировался образ враждебно настроенного к не подчиняющимся воле Вашингтона народам государства.
Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.
В Белом доме признали устойчивость России к западным санкциям
Кирби заявил об устойчивости России к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов
Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, но не исключен новый пакет ограничений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, несмотря на ее устойчивость к санкциям, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, говорится, что они никогда не признают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, назвав их аннексированными.
Кроме того, Кирби отметил, что военная помощь Украине стала главной темой разговора Байдена с лидерами G7, на ней обсуждались совместные усилия помощи Украине на поле боя, передает ТАСС.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию, Россию, чтобы она села за стол переговоров, а также будут «закрывать двойные лазейки».
«Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10 пакета санкций и предпринять необходимые шаги», – отметил Шольц.
Также в документе стран G7 указывается, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в случае любого применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.
Ранее лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности.
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. А ранее на совещании судей арбитражных и военных судов в феврале Путин отметил, что Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции».
Попавшие под новые санкции банки предупредили клиентов о проблемах с картами UnionPay
Попавшие под новые санкции банки России сообщили клиентам, что могут начаться проблемы со снятием средств с карт этих банков от платежной системы UnionPay.
Именно поэтому гражданам посоветовали снимать средства сейчас, передает ТАСС.
Так, под санкции попали банки «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит». Клиентам этих банков, находящимся за границей, посоветовали снимать средства.
Карты после введения санкций могут оказаться заблокированы. Ранее сообщалось, что США ввели очередные санкции против банков России на фоне спецоперации на Украине.
Американский морпех предупредил, что Украина может стать ловушкой для США
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Для стран Запада Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.
Он отметил, что слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что Россия «проиграла стратегически и тактически» на Украине являются напыщенностью, граничащей с пропагандой, передает РИА «Новости».
Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени.
Напомним, представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона порекомендовал Западу прислушаться к Путину
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор порекомендовал Западу прислушаться к Владимиру Путину
Представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На YouTube-канале Judging Freedom полковник обвинил Вашингтон в предательстве Москвы, заявив, что Путин располагает множеством подтверждающих фактов. В этой связи, Белому дому важно приложить все усилия, чтобы восстановить договор ДСНВ, передает ФАН.
«Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей», – заключил Макгрегор.
Ранее экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины.
Салливан: Китай должен сам решить, помогать ли РФ в конфликте на Украине
Китаю самостоятельно необходимо принять решение о том, помогать России с учетом «реальных издержек», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что Пекину нужно принять это решение, «но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Нарышкин назвал неожиданным для Запада приостановку участия России в ДСНВ
Нарышкин: Решение о приостановке участия России в ДСНВ стало неожиданностью для Запада
Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, для западных стран это решение стало неожиданностью, но приостановление участия России в ДСНВ было абсолютно логичным, твердым и правильным решением, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.