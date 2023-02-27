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Конгрессмен США назвал способ добиться передачи Украине истребителей F-16
Глава комитета Палаты представителей США Маккол счел возможной передачу Украине F-16 при достаточном давлении Конгресса
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Если Конгресс США обеспечит достаточное давление в вопросе передачи Украине F-16, Киев сможет получить истребители, заявил глава комитета американской Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.
Маккол заявил, что вопрос поставок F-16 «не снят с обсуждения». По его словам, Украина может получить то, что ей «нужно для победы», если обеспечить «достаточное давление Конгресса с обеих сторон». Маккол назвал обоснованными поставки истребителей и ракетных комплексов ATACMS. По его мнению, если передать Украине «правильные» вооружения, то США не придется оказывать ей поддержку слишком долго, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Также Маккол сказал, что есть «сообщения разведки», согласно которым Китай «рассматривает возможность отправки сотни дронов России», а также поставок других летальных вооружений. По версии Маккола, именно для обсуждения этого вопроса глава российского государства Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе.
Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребителей F-16. Также США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.
Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».
По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».
На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».
Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов
На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.
Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»
Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».
Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.
«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.
«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.
Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.
«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.
«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.
«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.
Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.
Маск признал украинский евромайдан госпереворотом
Маск заявил о том, что считает события 2014 года на Украине государственным переворотом
В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск прокомментировал сообщение в Twitter (соцсеть заблокирована в России), в котором приводилась выдержка из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Миршаймер считает, что незаконное свержение демократически избранного президента Украины оказалось «последней каплей» для главы российского государства Владимира Путина. Маск заявил, что «выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот», передает РИА «Новости».
Напомним, советник офиса президент Украины Михаил Подоляк утверждает, что Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети.
Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Die Welt.
В субботу во время визита в Индию Шольц пояснил, что в плане, по его мнению, нет «четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Шольц счел претензии Зеленского «смешными»
Шольц потребовал признать вклад Германии в поддержку Украины и прекратить нападки на Берлин
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Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения, заявил канцлер страны Олаф Шольц, комментируя претензии со стороны Украины.
Телеведущая Мэйбрит Иллнер напомнила Шольцу заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера Германии для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным» и сказал, что нет смысла подвергать сомнению вклад Германии в поддержку Украины, пишет Focus.
Также он прокомментировал прогнозы, что Берлин собирается после прекращения Россией специальной военной операции на Украине вернуться к прежним отношениям с Москвой. Шольц заявил, что немецкая сторона «не обязана выслушивать чьи-либо обвинения» и «делает больше, чем многие другие страны».
По его словам, необходимо «гарантировать, что Украина сможет защитить свою независимость», но он сделает все, чтобы конфликт «не перерос в войну между Россией и НАТО».
Напомним, Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе
Москалев снят с поста командующего украинской «операцией объединенных сил» в Донбассе
Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Эдуард Москалев снят с должности, следует из указа украинского президента Владимира Зеленского.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Напомним, Москалев получил эту должность в марте 2022 года. Москалев известен рассказами о том, как заставлял солдат стрелять из жилой застройки при обороне Дебальцево, а также как любимец Запада.
Стало известно о нехватке у ВСУ техники для эвакуации раненых
Марочко: ВСУ не хватает спецтехники для эвакуации раненых
В ВСУ отмечается нехватка спецтехники для эвакуации раненых, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, «натовская» техника не предназначена для эвакуации, поэтому ВСУ вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские машины с низкой проходимостью и отсутствием санитарных условий, что, соответственно ведет к увеличению потерь среди украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили часть колонны техники украинских бойцов, переброска которой проводилась близ Кременной.