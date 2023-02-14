США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Politico сообщила об отказе американских властей передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км

Вашингтон заявил Киеву, что у США нет лишних ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, а потому передавать их Украине не планируется, сообщают источники.

США заявили, что передача ATACMS Украине грозит истощением американских арсеналов и подрывом боеготовности американских войск. В Пентагоне сказали, что каждый этап военной помощи Киеву предусматривает оценку собственной боеготовности США. По словам американских военных, «есть другие способы» обеспечить Украине возможность «ударов по целям», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что поставки ATACMS являются жизненно необходимыми для его страны. При этом США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км.