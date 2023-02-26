Байден исключил необходимость поставок истребителей Киеву

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26 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 18:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая по Украине
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Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться.
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Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы.
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Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден исключил необходимость поставок истребителей Киеву
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На данный момент лидер США Джо Байден исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
На вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем Салливан подчеркнул, что «Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас», сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос.
Напомним, Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.
Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами
Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами
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Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.
В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.
Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.
«Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.
«Украинцы выставили напротив посольства России в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.
Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской нации
Экс-советник украинских президентов Соскин обвинил Зеленского в уничтожении деторождения и института семьи на Украине
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Украинские власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке Запада фактически разрушают демографическую систему страны, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000-х годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Соскин на своем YouTube-канале раскритиковал решения Зеленского, из-за которых мужчины не могут покидать страну. Он заявил, что Киев, разжигая конфликт на Украине, уничтожает «семью как институт» и деторождение. По словам Соскина, «происходит уничтожение украинской нации, украинского народа».
Также он осудил западные страны, которые поставляют Киеву оружие, чем поддерживают конфликт, угрожающий будущему Украины. Соскин подчеркнул, что демографические данные за 2022 год продемонстрируют результаты такой политики, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2021 году сообщалось, что украинское население сокращалось одним из самых быстрых темпов в мире. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал в феврале 2023 года, что с момента переписи в 2001 году численность населения Украины сократилась вдвое – и эта тенденция сохраняется. Он указал на решения ряда регионов выйти из состава Украины, а также на активную эмиграцию после начала специальной военной операции России на Украине.
Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
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У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.
Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым.
Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Посольство поблагодарило жителей Германии за цветы у российского танка
Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы у подбитого танка рядом с дипмиссией
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Провокация с установкой у посольства России подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия у граждан Германии, заявили в дипмиссии.
Посольство указало в Telegram, что жители немецкой столицы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок Киеву немецких вооружений, усиления санкций. Российские дипломаты поблагодарили «всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что «англосаксы и режим Зеленского» потратили «миллионы» на проведение акций по всему миру в годовщину специальной военной операции на Украине. По ее словам, эти средства в основном «разворовали», а на оставшиеся деньги «слепили инсталляции». Однако, у Кива и его сторонников «получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же».
Политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт, одна из организаторов акции протеста против поставок оружия на Украину, заявила: «Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», – передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.
Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.
Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.
Маск признал украинский евромайдан госпереворотом
Маск заявил о том, что считает события 2014 года на Украине государственным переворотом
В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск прокомментировал сообщение в Twitter (соцсеть заблокирована в России), в котором приводилась выдержка из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Миршаймер считает, что незаконное свержение демократически избранного президента Украины оказалось «последней каплей» для главы российского государства Владимира Путина. Маск заявил, что «выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот», передает РИА «Новости».
Напомним, советник офиса президент Украины Михаил Подоляк утверждает, что Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети.
На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Российские штурмовые отряды взяли Ягодное на севере Артемовска
Российские силы взяли под контроль поселок Ягодное на севере Артемовска
Населенный пункт Ягодное на севере Артемовска взят под контроль российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Артемовска, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
Между тем, источник сообщил, что в подконтрольной Киеву части Артемовска противник взорвал дамбу, чтобы затруднить продвижение российских сил, передает РИА «Новости».
Ранее командир взвода заявил, что российским отрядам осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска.
Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.
Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».
Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.
На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.
Зеленский показал свое жилище в офисе президента Украины
Зеленский продемонстрировал комнату, в которой он якобы живет с начала российской спецоперации
Глава украинского государства Владимир Зеленский показал расположенное в здании офиса президента Украины помещение, в котором, по словам самого президента, он живет уже год.
«Тут я живу уже год...это мой дом», – приводит слова Зеленского «Звезда» со ссылкой на украинские СМИ. Указывается, что окна закрыты плотными шторами, в комнате установлены телевизор, зеркало с подсветкой, умывальник, небольшая одноместная кровать, парикмахерская мойка, шкаф, сундук с вещами.
«В числе первых зритель обращает внимание на белые кроссовки американской спортивной фирмы», – передает РЕН ТВ.
В феврале журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере Зеленского и в его офисе на Банковой.
Москалькова обвинила ЕС в нарушении Всеобщей декларации прав человека
Москалькова назвала санкции Евросоюза против нее нарушением Всеобщей декларации прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что введенные санкции фактически запрещают ей лично доносить до европейских омбудсменов российскую правозащитную позицию.
Москалькова указала, что санкции мешают «бороться за права соотечественников», в том числе за их права на свободное передвижение и использование родного языка, а также за право на свободу слова и право пользоваться своим имуществом. По ее словам, такой шаг ЕС является нарушением как Всеобщей декларации прав человека, так и «всех других международных правовых актов о правах человека», передает РИА «Новости».
Омбудсмен обвинила ЕС в том, что европейские страны «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию». Она выразила сожаление в связи с тем, что ради «политической конъюнктуры» руководство ЕС решило «сжечь гуманитарные мосты». «Но это – их выбор, который останется на их же совести», – заявила Москалькова.
Она указала на заинтересованность Запада «в эскалации конфликта», а санкции назвала свидетельством «бессилия США и стран ЕС». Москалькова отметила, что санкции против культуры и экономики России не сработали.
По ее словам, «господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе 5 млн людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов». В связи с этим, как заявила Москалькова, страны ЕС пытаются помешать своим гражданам получать правдивую информацию.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против 205 организаций и 1473 человек, в том числе Москальковой. В новый список санкций ЕС включены и журналисты.
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Полянский рассказал о «ковбойских» методах Запада в ГА ООН
Полянский рассказал о «выкручивании рук» Западом странам ГА ООН при голосовании по антироссийской резолюции
Представители развивающихся стран попросили Россию не обижаться на голосование по антироссийской резолюции ГА ООН, так как Запад «выкручивал им руки», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал в Telegram, что для принятия резолюции документ пришлось «скруглить и выхолостить до размытых банальностей», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».
При этом для достижения целей союзники Украины использовали «ковбойские» методы – «коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались на западников «за глаза», просили войти в положение», сообщил он.
Так, для «ушатывания» тех, кто оказывал наибольшее сопротивление, заседание прервали почти за 40 минут до обеденного перерыва, оно возобновилось через два часа, рассказал Полянский. По его словам, «за это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук». «Осадочек неприятный остался у всех… поэтому данный продукт тоже особо не попиаришь!» – говорится в сообщении.
Кроме того, Полянский заявил, что страны третьего мира разозлило «беспардонное решение мальтийского председательства о том, чтобы Кулеба безо всяких на то оснований говорил перед членами СБ». По его словам, Запад таким образом продемонстрировал, что «в лучших колонизаторских традициях ни в грош не ставит» страны третьего мира.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине. Как указывал постпред России при ООН Василий Небензя, Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить документ.
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