Байден исключил необходимость поставок истребителей Киеву

На данный момент лидер США Джо Байден исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

На вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем Салливан подчеркнул, что «Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас», сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос.

Напомним, Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.