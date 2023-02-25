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Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
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Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».
Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».
Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.
Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
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Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.
Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.
На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.
В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.
Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».
Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу
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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.
Министр проживает в доме с женой и детьми, позже они решили приютить украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Беженцы поселились в комнате старшего сына. Беженка рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж недавно отправился в Польшу, с ним она надеется воссоединиться в ближайшее время. Она сказала, что у нее с Шаппсом «много общего», но они не обсуждают политику, кроме ситуации на Украине.
Шаппс заявил, что у них расширенная семья: вместе едят, загружают посудомоечную машину и так далее.
Ранее в Британии запустили программу «Дома для Украины, чтобы местные жители могли предоставлять бесплатное жилье беженцам.
В Британии напомнили о неспособности Запада «наказать Путина»
The Economist: Международное правосудие не распространяется на Путина
Западные страны хотят привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности, однако они забыли, что международное правосудие не распространяется на лидеров ядерных держав, сообщает британский журнал The Economist.
В материале газеты указано, что мечты представителей западных стран не смогут осуществиться, так как ограниченное международное правосудие не распространяется на глав государств, обладающих ядерным оружием, передает Ura.ru со ссылкой на The Economist.
Издание подчеркивает, что в реальности Владимир Путин имеет настолько сильный иммунитет, что организация не сможет привлечь его к ответственности.
Ранее в Британии заявили, что решение Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире.
Германия и Швеция заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину
Берлин объявил о дополнительной поставке танков Leopard 2 на Украину
Министерство обороны Германии дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит еще четыре боевой машины данной модели, около десяти танков предоставит Швеция.
Министр обороны Германии Борис Писториус решил отдать Украине из состава бундесвера еще четыре танка Leopard 2 A6, всего Берлин таким образом предоставит 18 единиц бронетехники, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что всего на Украину будет поставлен танковый батальон из 30 Leopard 2 A6, в том числе из других стран.
Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о намерении отправить на Украину около десяти танков, «как можно скорее», также Стокгольм предоставит Киеву две зенитные установки, передает ТАСС.
Ранее Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны.