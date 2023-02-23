Лукашенко указал на правоту Путина о природе конфликта на Украине

Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой

Путин: Фонд поддержки участников СВО будет вписан в государственную структуру

Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству, сообщил президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Путин пообещал, что это будет «мощная, хорошая структура», передает ТАСС.

Решение о создании Фонда глава государства назвал естественным. По его словам, главное в том, что «за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать». Путин сказал, что очень рассчитывает на это, и заверил, что обязательно добьется того, чтобы механизм функционировал и помогал людям.

«Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается», – добавил российский лидер.

Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.

Также Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. По его словам, эти люди «чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», а сейчас стали российскими гражданами.

С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник специальной военной операции Роман Черемухин. Он отметил, что знает множество ребят, которые начиная с 2014 года воевали в рядах ополчения, добровольцами, были советниками, военнослужащими милиции Луганской и Донецкой народных республик и в итоге уволились из вооруженных сил по ранению, как правило, до вхождения этих республик в состав РФ. Таким образом, сейчас они не попадают под действие закона о ветеранах.

Путин поблагодарил Черемухина за заботу о том, чтобы «эта категория ребят не выпала из системы поддержки». Глава государства пообещал, что это обязательно поправят. Путин подчеркнул, что неважно, в каком статусе были воины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».

Также Путин считает, что при участии в боевых действиях священники не отличаются от других воинов в плане риска для жизни, для них тоже должны быть предусмотрены гарантии. Глава государства сказал, что совсем недавно обсуждал эти вопросы с патриархом Кириллом.

Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Президент приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.