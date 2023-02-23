Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова

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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Конфликт на Украине


    Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

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    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

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    Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова

    		    23 февраля 2023, 17:53
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.

    В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор. 

    Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.


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    В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
    Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
    		    22 февраля 2023, 21:05
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Евгений Поздняков

    Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.

    «Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.

    «С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.

    «Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.

    «Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.

    Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.

    Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.

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    Коментарии (42)
    Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
    Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
    		    23 февраля 2023, 02:36
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».

    Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.

    Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.

    Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».

    Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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    Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
    Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
    		    22 февраля 2023, 21:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.

    Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

    Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.

    Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин. 

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    Украина собралась устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
    Минобороны узнало о планах Украины устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
    		    23 февраля 2023, 06:58
    Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), сообщило российское Минобороны.

    Провокацию осуществят подразделения Вооруженных сил Украины. Киев хочет инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить повод для вторжения. Для этого украинских диверсантов собираются переодеть в форму военнослужащих Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

    Министерство заверило, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой. Военное ведомство «готово к реагированию на любые изменения обстановки».

    Напомним, после того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.

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    В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
    Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
    		    23 февраля 2023, 10:40
    Фото: Artur Widak/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.

    В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».

    По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.

    Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.

    Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.

    20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.

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    Маск обвинил Нуланд в продолжении конфликта на Украине
    Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта на Украине прикладывает Нуланд

    22 февраля 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Никто не способствует продолжению конфликта на Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

    Об этом он заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.

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    Над Херсоном сбили летевший обстреливать Новую Каховку украинский Су-25
    		    22 февраля 2023, 21:37
    Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В среду удалось сбить украинский самолет Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку в Херсонской области.

    Штурмовик был сбит в небе над самим Херсоном в среду около 12.00 расчетом ПЗРК «Верба», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.

    Ранее сообщалось, что ВСУ во время обстрела в начале февраля нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке, оставив город без воды и света. 

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    Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев
    Источник: Украинцев, пытающихся выехать в Россию, принудительно мобилизуют

    23 февраля 2023, 08:47

    Текст: Антон Никитин

    Украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах стран Прибалтики и Польши, откуда их отправляют обратно на Украину, а там их мобилизуют.

    Кроме того, на пограничных пунктах задерживают украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в европейские страны. Их отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину, а выехать обратно в Россию они уже не могут.

    Ранее появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.

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    Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
    		    23 февраля 2023, 16:29
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

    Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».

    Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.

    «Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».

    Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.

    Коментарии (8)
    Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины
    		    23 февраля 2023, 11:10
    Фото: Lev Radin/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.

    Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

    Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов.

    Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь.

    Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы».

    Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза.

    Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он.

    Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.

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    Западу пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН против России
    Небензя назвал выхолощенным проект западной резолюции ГА ООН против России
    		    23 февраля 2023, 01:58
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции Генассамблеи ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.

    Однако, как подчеркнул Небензя, выносимый на голосование проект «остается антироссийским и вредоносным». По его мнению, Западу было бы сложнее добиться поддержки чего-то «более субстантивного», передает ТАСС.

    По словам постпреда, Запад хотел бы представить специальную военную операцию на Украине как «неспровоцированную агрессию», вызванную якобы «имперскими амбициями, стремлениями захватить чужую территорию и уничтожить Украину как таковую». Но чтобы в это поверить, придется «забыть про восемь предшествовавших» СВО лет, сказал Небензя.

    Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от России вывести войска, призывает Москву прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Призывов к Киеву прекратить обстрелы Донбасса нет. Проект призывает страны ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН», передает РИА «Новости».

    Белоруссия предложила поправки к проекту резолюции. Минск считает, что следует избавиться от пунктов, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Белоруссия предлагает убрать призыв к России немедленно вывести войска. При этом Минск считает нужным включить в текст призыв «к началу мирных переговоров». Кроме того, Белоруссия считает необходимым включить в документ запрет на поставки оружия Киеву.

    Небензя предложил «поддержать балансирующие поправки, которые представил белорусский коллега». Однако постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что следует «голосовать против любых вредоносных поправок». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС отвергнут поправки, предлагаемые Белоруссией.

    Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.

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    В ДНР началась дактилоскопия украинских пленных для получения паспортов России
    		    22 февраля 2023, 19:08
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Процедура дактилоскопии украинских военнопленных для получения паспортов России началась в Донецкой народной республике, сообщают СМИ.

    Представитель силовых структур региона рассказал ТАСС, что среди бывших украинских военнослужащих десятки желающих получить российский паспорт.

    Отмечается, что большинство из желающих получить российское гражданство являются кандидатами на вступление в ряды формируемого в республике батальона имени Богдана Хмельницкого.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Небензя обвинил Запад в желании расчленить и уничтожить Россию
    Небензя заявил о желании Запада с помощью Украины расчленить и уничтожить Россию
    		    23 февраля 2023, 03:55
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    На спецсессии ГА ООН по Украине Небензя заявил, что прежде Запад рассказывал «убаюкивающие сказки о некоем партнерстве», но сейчас «обнажил свой истинный лик». Ради уничтожения России Запад игнорирует «возрождение на Украине неонацизма и героизацию нацистских преступников», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ситуацию вокруг Украины Россия считает «войной с Западом на выживание за будущее нашей страны, за наших детей, за нашу идентичность». По его словам, Запад начал реализовывать свои намерения как минимум с 2014 года. Впечатление усиливают «русофобия, призывы расчленить нашу страну, немецкие танки, вновь направляемые для того, чтобы убивать русских», и «призывы вешать красные звезды на одежду тем, кто не хочет отказываться от русской идентичности», сказал Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России». Ситуация на Украине послужила лишь катализатором для проявления «пещерной русофобии», характерной для элит США и Европы, которые желают «победить Россию любой ценой». Ради «сохранения гегемонии США и их союзников», сказал постпред, они «готовы пожертвовать не только Украиной, но и ввергнуть весь мир в пучину войны».

    Небензя отметил, что признания «отставных западных лидеров» показывают, как «под прикрытием одобренных Советом Безопасности Минских соглашений Запад целенаправленно готовил Украину к войне против России». При этом на Украине «формировался и последовательно вооружался по-настоящему авторитарный, деспотический режим».

    Постоянный представитель России при ООН указал, что «Украина во всей этой схеме не более, чем разменная монета», население Украины используется в качестве «пушечного мяса», а попадающие в западные страны украинцы фактически становятся «бесправными батраками» и подвергаются эксплуатации. При этом большинство украинцев, «несмотря на оголтелую русофобскую пропаганду, спасается от военных действий именно в России, где украинский народ любят и уважают».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.

    Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указывал, что США грубо нарушили сложившееся мироустройство для строительства мира по-американски, где есть только один господин. Он заявил, что цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом.

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    Лукашенко посоветовал послушать Си Цзиньпина по вопросу Украины
    		    23 февраля 2023, 15:38
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае, если мнение китайской стороны по украинскому не услышат, это приведет к серьезным последствиям, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    Лукашенко, отвечая на вопрос китайских СМИ о роли Китая в решении международных проблем, указал, что ни одна проблема сейчас не решается без участия КНР, передает РИА «Новости».

    Китай, по его мнению, стал «глобальной страной со своей глобальной политикой», и вскоре прозвучит заявление председателя КНР Си Цзиньпиня по украинскому вопросу.

    Белорусский лидер отметил, что это необычный для политики Китая шаг, поскольку китайцы «всегда аккуратные, осторожные», и также они «туда, куда не надо, они не лезут».

    Решение китайской стороны озвучить позицию по этой теме из уст Си Цзиньпина будет иметь серьезные последствия, и если она не будет услышана, то это будет иметь серьезные последствия.

    «Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – заключил Лукашенко.

    Напомним, в КНР разработали план мирного урегулирования украинской ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «официального документа никакого не видел».

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    Лукашенко назвал поездку Байдена на Украину «попугайничеством»
    		    23 февраля 2023, 16:02
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Поездка американского лидера Джо Байдена в Киев – это пиар и «попугайничество», поскольку недавно представители США посещали украинскую столицу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Визит Байдена на Украину в одном ряду с инцидентом с китайским шаром над американской территорией, это «мелкий, неприличный шаг», цитирует Лукашенко БелТА.

    Вместе с тем он отметил решимость Байдена посетить Киев, и похвалил его: «Молодец он».

    При этом белорусский лидер отметил, что с американской стороны не так давно был визит на Украину. «Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», – пояснил президент Белоруссии.

    Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого он посетил Польшу.

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