Минобороны сообщило о сбитом ПВО России украинском Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили в Херсонской области самолет украинских воздушных сил Су-25, сообщило Министерство обороны России.

Самолет сбит возле населенного пункта Кизомыс, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также за сутки сбиты девять беспилотников у поселков Жовтневое (Харьковская область), Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное (ЛНР), Егоровка, Первомайское, Новоандреевка (ДНР)и Пологи (Запорожская область).

Группировка войск «Западная» на Купянском направлении поразила живую силу противника у поселков Крахмальное, Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Украинская сторона потеряла до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» поразила противника у поселков Ямполовка (ДНР), Стельмаховка и Червоная Диброва (ЛНР). ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении штурмовые добровольческие отряды при поддержке подразделений псковского ВДВ, авиации и огня артиллерии «Южной» группировки за сутки уничтожили более 210 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, четыре автомашины, РСЗО «Град» и гаубицу Д-20. У Авдеевки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила украинские подразделения у поселков Водяное, Доброволье и города Угледар (ДНР), и железнодорожной станции Углесборочная. Там ВСУ потеряли до 105 военных, танк, две БМП, три боевые бронированные машины, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Там же уничтожены шесть складов с боеприпасами ВСУ у населенных пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное (ДНР) и ж/д станции Углесборочная.

В среду Минобороны сообщало, что за сутки ВСУ потеряли до 490 военнослужащих.