На Сахалине открылся трехдневный фестиваль «Своих не бросаем»

В Сахалинской области стартовал музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем», он начался акцией «Культурный фронт», сообщили в правительстве региона.

В арт-резиденции «Маяк» артисты Сахалинской филармонии, Чехов-центра и колледжа искусств представили около трех десятков номеров. Зрители могли посетить концерт не только вживую, но и увидеть выступления в эфире регионального телеканала ОТВ и на сайте Общероссийского Народного Фронта. Завершится фестиваль гала-концертом 24 февраля с участием известных российских групп и артистов.

«Сахалинские артисты уже не раз побывали в Донбассе. Тогда и родилась идея провести такое масштабное мероприятие у нас. Ее поддержали на федеральном уровне. После того, как ребята побывали на эфире Народного фронта в Москве, где были представлены песни, написанные Георгием Зобовым после поездки в зону специальной военной операции, было решено провести и прямую трансляцию наших мероприятий, чтобы как можно больше россиян увидели выступления. Ведь каждая песня – это как выстрел. Мы вместе с нашими артистами несем слова поддержки тем, кто на передовой», – сказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Сахалинские артисты исполнили около трех десятков песен военно-патриотической тематики. Среди них такие произведения, как «Хотят ли русские войны», «Надежда – мой компас земной», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Опустела без тебя земля», «Россия – это мы», «Родина» и другие.

«В моей семье прадед и дед погибли на войне, другие два деда и бабушка освобождали Сахалин. Композиция «Жены офицеров» не просто так в моем репертуаре, она о нас, женах и матерях, проводивших любимых на защиту Родины. Это о нашей России, о родном доме, куда хочется возвращаться и где всегда ждут», – поделилась одна из участниц онлайн-концерта, солистка Анна Двуреченская.

В ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске состоялся концерт Юлии Чичериной, сообщили в министерстве культуры и архивного дела региона.

Концерт прошел при полном аншлаге, и помимо старых хитов аудитории были представлены новые песни «На страже» и «По дороге фронтовой».

«Я очень рада, что концерт на Сахалине состоялся. Победа будет за нами. И еще одно важное заявление: Одесса будет свободной», – заверила зрителей со сцены Чичерина.

Она добавила, что все будет обязательно хорошо. «Надеюсь, вам понравилось! Нам понравилось, круто тут у вас, вы клевые. У меня есть песня про Сахалин, не изданная, я вам ее передам. Говорят, тут много красот, поедем смотреть. Спасибо, Сахалин», – сказала она в конце концерта.

С митингом «Слава защитникам Отечества» началась целая серия событий, одним из них стал фестиваль патриотических песен и стихов «Своих не бросаем». 24 февраля к Фестивалю присоединятся еще ряд городов России.