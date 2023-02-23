Байден в Польше помолился «за преображение России»

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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Байден в Польше помолился «за преображение России»

    Польский священник Давидовский рассказал об участии Байдена в мессе «за преображение России»

    23 февраля 2023, 07:56

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден в Польше принял участие в католической службе, в ходе которой молились «за преображение России», сообщил польский священник Веслав Давидовский.

    Давидовский рассказал, что «посыпал пепел на голову самому президенту США». По его словам, служба прошла «в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента». «Мы отслужили мессу за мир, преображение России и свет Святого Духа для президента», – сказал Давидовский. 

    Он сообщил, что «все прошло в атмосфере большой секретности». Священник также опубликовал в соцсетях фотографии, на которых виден след от пепла в форме креста на лбу Байдена, передает ТАСС.

    Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал «синяк» на лбу президента США. В Белом доме объяснили, что Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день «пепельной среды».

    Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
    		    20 февраля 2023, 16:56
    Фото: Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем  Telegram-канале.  

    Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.

    «А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.

    Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.

    В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с  Владимиром Зеленским.

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    Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
    		    22 февраля 2023, 10:59
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.

    В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».

    Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».

    Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.

    Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.

    Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.

    Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.

    В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.

    «Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.

    «И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.

    В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.

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    Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
    Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
    		    20 февраля 2023, 17:05
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

    «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы». 

    В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

    Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.

    В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.

    Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.

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    Политолог: Речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов
    Политолог Корнилов: Байдену плевать на тех людей, кто хочет жить с Россией
    		    21 февраля 2023, 22:22
    Фото: REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    Джо Байден надеялся выступить в Варшаве с исторической речью, которая войдет в школьные учебники. Но на деле она оказалась воззванием к Владимиру Путину, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. В своей речи Байден обратился к россиянам, а также высказался по поводу санкций Запада и спецоперации на Украине.

    «Байден хотел показать своим избирателям, что он военный президент, который не побоялся приехать на линию фронта. Это продолжение той речи, с которой Байден выступил ровно год назад. Только на этот раз он надеялся, что речь станет исторической и войдет в учебники», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.

    Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавляет собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.

    Путин, указывает Корнилов, пытался в своем послании взывать к здравому смыслу, к международным договорам, к воле народа и тем людям, которые выбрали жизнь с Россией. «А Байдену плевать на волю тех людей, которые решают, где и с кем им жить. В своей речи он вообще не упоминал о них, но при этом говорил, что США защищают на Украине демократию. Очень удивительная демократия, которая не зависит от мнения самих жителей, которые проживают на той или иной территории», – отметил эксперт.

    Также после выступления Байдена в Варшаве напрашивается вывод, что американский лидер «отделяет народ от российского государства». «Но Байден в этой же речи рассказывает о тех страданиях, которые он причинил и принесет российской экономике, то есть он бьет по российским гражданам, которым он якобы не враг. Это двойные стандарты. Американцы прямо говорят нам, что хотят, чтобы Россия проиграла», – указывает эксперт.

    «Именно поэтому Путин сегодня сказал, что стратегическое поражение, о котором говорят США, это экзистенциональная угроза России. Поэтому мы приостанавливаем участие в ДСНВ и готовы в будущем, если Америка пойдет на это первой, начинать ядерные испытания. При этом у Путина все построено на документах и цитатах. А у Байдена одни лозунги, кличи и ни единой отсылки к конкретным действиям», – отметил Корнилов. 

    Тем не менее поездка Байдена на Украину и Польшу сыграет свою роль, полагает Корнилов. «Американцы работают на эмоции. Это вызывает сожаление. Я очень надеюсь, что хотя бы за кулисами все-таки работает здравый смысл, о чем свидетельствует согласование администрации Байдена с Россией его вчерашней поездки в Киев. Глядишь, когда-нибудь за кулисами начнутся настоящие и конструктивные переговоры, но это произойдет явно не сейчас», – полагает Корнилов.

    Во вторник в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни. 

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    Байден споткнулся и упал на трапе самолета в Польше
    		    22 февраля 2023, 20:32
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Варшавы, сообщил пул Белого дома.

    В пояснении инцидента говорится, что на полпути вверх глава США споткнулся и упал вперед, но смог быстро подняться и продолжить движение вверх, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что прежде чем заходить в самолет, Байден обернулся и помахал провожающим, никаких заявлений он не делал.

     

    Напомним, президент США уже не раз оступался на трапе самолета. Так, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Затем 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе. Инцидент повторился 8 июня. 

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    В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
    В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
    		    20 февраля 2023, 18:46
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

    Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.

    Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.

    Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.

    В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.

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    Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
    		    20 февраля 2023, 14:34
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».

    «Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».

    Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (41)
    Байден и Зеленский встретились в Киеве
    		    20 февраля 2023, 13:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».

    В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».

    Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.

    Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.

    Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.

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    Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
    Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
    		    21 февраля 2023, 17:35
    Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    «Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.

    Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.

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    Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
    		    22 февраля 2023, 13:39
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.

    Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».

    В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.

    Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.

    О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве. 

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    ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время визита в Киев
    Бортников заявил об отсутствии гарантий безопасности для Байдена в ходе его визита в Киев
    		    21 февраля 2023, 15:42
    Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) не давала гарантий безопасности главе Белого дома Джозефу Байдену в ходе его визита на Украину, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    «США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев – по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», – сказал Бортников в интервью Telegram-каналу Shot.

    Директор ФСБ добавил, что за угрозами украинских спецслужб стоят западные страны, это касается и того, что произошло на Крымском мосту. По его словам, ФСБ применяет весь опыт, накопленный в предыдущие годы.

    Также Бортников уточнил, что сотрудничество с западными спецслужбами не прекращено, оно ведется по линии борьбы с терроризмом, но уже не на таком уровне, на котором было ранее.

    Напомним, президент США Джо Байден прибыл в украинскую столицу и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Байден получил некие гарантии, но не указывал, какие именно и кто их дал.

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    Разочарованный речью Байдена Качиньский попал на видео
    В Сети опубликовано видео с разочарованным речью Байдена в Варшаве Качиньским
    		    22 февраля 2023, 14:38
    Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В соцсетях появилось видео с председателем правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским, который, как утверждается, оценил речь американского президента Джо Байдена в Варшаве как малосодержательную.

    Видео можно увидеть в YouTube.

    Стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, также присутствовавший на выступлении Байдена, сообщил, что лидер «Права и справедливости» покинул трибуну со словами: «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) ничего не сказал».

    Сташевский утверждает, что Качиньский таким образом оценил речь Байдена, проходя мимо бывшего премьер-министра Польши Яна Белецкого, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США можно определить как «недруга» россиян – это хуже, чем «враг».

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    В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена

    22 февраля 2023, 21:48

    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла на лбу, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста, написал пул Белого дома.

    Традицию «пепельной среды» Байден блюдет ежегодно, сообщает ТАСС

    Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения. Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета, на этот раз при вылете из Польши.

    Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при вылете из Варшавы.

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    Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
    Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
    		    22 февраля 2023, 08:49
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Антон Никитин

    Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

    Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».

    Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.

    Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Байден уехал из Киева
    CNN: Президент США Джо Байден уехал из Киева
    		    20 февраля 2023, 15:14
    Фото: Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден уехал из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.

    Как пишет РИА «Новости», журналист из пресс-пула Белого дома сообщил, что «президент Байден уехал из Киева».

    Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

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