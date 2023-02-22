Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций

Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию

Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной.

«Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса.

«У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев.

По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики.

«Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев.

Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку.

В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.