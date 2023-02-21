Боррель рассказал о своем разговоре с Ван И о поставках оружия Украине

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину, рассказал глава евродипломатии.

По словам Борреля, во время встречи в Мюнхене Ван И сказал, что Китай не дает России оружия и не даст, поскольку таков принцип внешней политики Китая, передает ТАСС.

По его словам, Ван И спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?»

«Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине», – добавил глава дипломатии Евросоюза.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России.