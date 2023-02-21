Варшава объявила о прибытии Байдена в Польшу

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21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 02:32  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев REUTERS/Gleb Garanich
Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
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Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
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Байден в Киеве: главное

Обсуждение: 4 комментария

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Варшава объявила о прибытии Байдена в Польшу

    Замглавы МИД Польши Вавжик сообщил о прибытии в республику с визитом президента США Байдена

    21 февраля 2023, 01:58

    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

    Польское телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль на польско-украинской границе, заявляя, что этим поездом Байден приехал с Украины. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США. Телезрители смогли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт польского города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Предполагается, что этот самолет доставит Байдена в Варшаву, передает ТАСС.

    В плане визита Байдена на вторник значится встреча с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, а вечером того же дня выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре столицы Польши. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства Соединенных Штатов в Варшаве.

    Накануне Байден совершил необъявленный заранее визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности.

    Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
    		    20 февраля 2023, 16:56
    Фото: Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем  Telegram-канале.  

    Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.

    «А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.

    Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.

    В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с  Владимиром Зеленским.

    Коментарии (40)
    Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
    Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
    		    20 февраля 2023, 17:05
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.

    «В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы». 

    В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

    Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.

    В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.

    Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.

    Коментарии (53)
    Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
    		    20 февраля 2023, 14:34
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».

    «Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».

    Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (41)
    Байден и Зеленский встретились в Киеве
    		    20 февраля 2023, 13:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».

    В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».

    Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.

    Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.

    Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.

    Коментарии (92)
    В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
    В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
    		    20 февраля 2023, 18:46
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

    Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.

    Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.

    Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.

    В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.

    Коментарии (18)
    Байден уехал из Киева
    CNN: Президент США Джо Байден уехал из Киева
    		    20 февраля 2023, 15:14
    Фото: Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден уехал из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.

    Как пишет РИА «Новости», журналист из пресс-пула Белого дома сообщил, что «президент Байден уехал из Киева».

    Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (47)
    Байден перечислил вооружения для нового пакета помощи Киеву
    Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву

    20 февраля 2023, 14:48

    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN.

    Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (7)
    Стало известно, сколько готовился визит Байдена
    Politico: Подготовка визита Байдена в Киев заняла около недели
    		   20 февраля 2023, 14:11
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины.

    Как сообщил источник Politico, украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом, а сама поездка была подготовлена за неделю в режиме «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает ТАСС.

    Это первый визит президента США на Украину за время СВО.

    Ранее президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.

    Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Коментарии (16)
    Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов
    		    20 февраля 2023, 13:16
    Фото: Washington Oliver Contreras/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник, сообщил президент США Джо Байден во время своего визита в Киев.

    По его словам, Вашингтон выделит Украине HIMARS, передает РИА «Новости».

    В том числе США намерены объявить на этой неделе новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией России.

    В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, говорится, что президент США намерен подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

    После визита в Киев Байден отправится в Польшу.

    По его словам, он встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников США по восточному флангу. Также в Польше Байден выступит с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины.

    Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Коментарии (5)
    NYT назвала цель визита Байдена в Киев
    NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи Украине

    20 февраля 2023, 14:06

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

    По данным издания, Байден говорил советникам, что поездкой на Украину именно в эти даты «хотел показать союзникам, что Белый дом будет и дальше помогать Киеву, передает РИА «Новости».

    Визит американского президента был организован тайно из соображений безопасности.

    В ходе визита Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов, который будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы, комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (6)
    Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
    Президент США Байден: Штаты будут оказывать поддержку Украине сколько потребуется

    20 февраля 2023, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский заявил, что США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

    Также Байден заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде прямой бюджетной поддержки, передает РИА «Новости».

    По его словам, правительство сможет использовать эту помощь незамедлительно для предоставления базовых услуг населению. 

    Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (5)
    Зеленский назвал переговоры с Байденом в Киеве плодотворными

    20 февраля 2023, 15:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    Переговоры с президентом США Джо Байденом в Киеве были плодотворными и очень важными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он добавил, что результаты переговоров можно будет «увидеть на поле боя», передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, нынешний визит Байдена – самый важный за всю историю отношений между США и Украиной.

    В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оба президента довольны разговором. Он также назвал визит Байдена историческим и заявил, что атмосфера была максимально доверительная и душевная.

    Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

    Коментарии (3)
    Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев

    20 февраля 2023, 13:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава США Джо Байден находится с визитом в Киеве.

    «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

    Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев в понедельник прибудут «важные партнеры». По данным украинских СМИ Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.

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    В Белом доме рассказали о длительном планировании визита Байдена в Киев
    Белый дом: Визит Байдена в Киев планировался несколько месяцев с Пентагоном и Секретной службой

    20 февраля 2023, 16:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

    По его словам, визит Байдена тщательно планировался на протяжении нескольких месяцев с участием Белого дома, Пентагона, Секретной службы, комитета начальников штабов, сотрудников американской разведки и совета по национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины сообщила, что около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины.

    Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.

    Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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    С Байденом в Киев прибыл советник по нацбезопасности
    С Байденом в Киев прибыл советник по нацбезопасности Салливан

    20 февраля 2023, 14:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев прибыл его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Он поблагодарил Салливана за совместную работу, в том числе по вопросу организации визита президента США у украинскую столицу, передает  ТАСС.

    Ермак заявил, что визит Байдена – стратегический. В ходе поездки будут решаться немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли.

    Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.

    Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.

    Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.

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